Noszály Sándor elhatározta: Végleg búcsút mond Amerikának!

Hosszú évekig élt Amerikában a teniszező, aki három esztendeje elhatározta, hogy otthagyja a nyüzsgő kontinenst, és hazaköltözik a szülőföldjére. Noszály Sándor ezt a döntést hosszú tanakodás után hozta meg, de egyáltalán nem bánja, hogy áthelyezte a székhelyét a magyar fővárosba.

Noszály Sándor: „Az egész életemet végigsportoltam.” (Fotó: RTL / Hot magazin)

– A kettős állampolgárságot is megszereztem Amerikában. A pandémia idején jöttem haza, hiszen Balázs Attilának lettem az edzője, utána a szövetségnél dolgoztam egy évet. Nem utolsósorban a lányom is itthon van, aki már huszonegy éves, és egyetemre jár, ezért döntöttem úgy, hogy hazaköltözöm, és nem is tervezek elmenni innen, de még ingázni sem. Nem akarok kétlaki életet élni, nagyon jól érzem magam Magyarországon. Közel négyszáz versenyen vettem részt, így rengeteget utaztam életem során, de mindig is ide vágytam vissza – kezdte Sándor a hot! magazinnak.

A sportoló már kiskorában „infúzión” kapta a mozgás szeretetét a családjától. Nem véletlen, hogy nagyon fiatalon elkezdett sportolni, és ez a szenvedélye a mai napig elkíséri.

Elképesztően sikeres volt a teniszben. (Fotó: Archív / Hot magazin)

– Édesapám az 1960-as római olimpián döntős volt magasugrásban, a nővérem is versenyszerűen teniszezett, így elkerülhetetlen volt, hogy én is sportoljak. Kilencévesen kezdtem teniszezni, addig atletizáltam, az egész életemet végigsportoltam.

Noszály Sándor a magyar tenger szerelmese (Fotó: Archív / Hot magazin)

Amikor ideje engedi, Sándor ellátogat a Balatonra, és gyönyörködik a magyar tenger szépségeiben. Többek között ez is hiányzott neki, amíg Amerikában volt.