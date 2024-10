Noszály Sándor oldalán megint teljes az őrület: Valaki segítsen rajta!

Minden jel arra utal, hogy a történelem ismétli önmagát és Noszály Sándor másodszor is olyan mentális állapotba került, ami aggodalomra adhat okot. Az egykori teniszcsillag kálváriája 8 napja kezdődött, amikor legyőzte ellenfelét a Sztárbokszban, majd egy nagyon furcsa, gyakorlatilag teljesen értelmezhetetlen értekezésbe kezdett rezgésekről és Buddháról.

Noszály Sándor nagy bajban lehet! (Fotó: Mirkó István)

Ekkor jelentette be azt is, hogy a mérkőzés másnapján Los Angelesbe utazik és így is tett. Majd hirtelen sorra jelentek meg az Instagram-oldalán a tőle szokatlan posztok. Később arról érkezett hír, hogy miután furcsán viselkedett, a barátai hívták ki hozzá a rendőröket, akik le is tartóztatták. De az igazi pánikot a Los Angeles-i idő szerint hajnali posztjaival keltette, hiszen azokból egyértelműen kiderül, hogy Noszály Sándor nem ura sem a szavainak, sem pedig a saját elméjének.

Noszály Sándor egyre aggasztóbb dolgokat művel

Aztán folytatta a posztolást, a magyar idő szerint hétfő kora délután született bejegyzés egy hosszabb csenddel indul, majd...

Percekkel később újabb videóval jelentkezett mellyel ismét kiváltotta követői aggodalmát. Noszály Sándor ugyanakkor egyáltalán nem vett tudomást az élő videója nézőiről és nem reagált a sorra érkező kommentekre.

Noszály Sándor videói pont olyan hirtelen érnek véget, ahogyan elkezdődnek, vagyis a bejegyzéseknek se elejük, se végük és értelmet is nagyon nehezen lehet találni bennük.

A soron következő videója alatt már konkrétan Noszály Sándor életét félti egy rajongója, és talán nem is ok nélkül.

Az utolsó videóban pedig a Dalai Lámáról beszél, de mondandójának ezúttal sem volt se füle, se farka...