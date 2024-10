Balhé a Nyerő Páros körül: Marjai Judit páros lábbal szállt bele Berki Mazsiékba

Október 14-től látható a Nyerő Páros legújabb évada, amit Berki Mazsi és kedvese, Kajári Zoltán sem tudott kihagyni, annak ellenére, hogy a műsort mintha átok sújtaná: egymás után szakítanak azok a párok, akik vállalják a szereplést.

Berki Mazsi és Kajári Zoltán kissé kiakasztották a Nyerő Páros nézőit (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi első férje, Berki Krisztián halála után két évvel vágott bele az újabb szereplésbe, ám a bemutatkozása talán nem úgy sikerült, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Történt ugyanis, hogy az első feladatok egyikében arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy ki festette a Mona Lisa című festményt, ami - mondjuk ki - a világ egyik legismertebb művészeti alkotása. Berki Mazsinak azonban kissé beletört a bicskája a feladványba.

Küzdelme a kérdéssel pedig feltűnt Marjai Juditnak is, akinek esze ágában sem volt szó nélkül hagyni a látottakat. Egy velős TikTok-videóban véleményezte döbbenten Berki Mazsi szereplését.

– Mazsinak ki kellett találnia egy festményt, a Mona Lisa volt. Végül is csak a világ tíz leghíresebb festménye között van és mindenki tudja, hogy Leonardo da Vinci festette, de hát Mazsika nem tudta. Még találgatott is, hogy talán Picasso, persze ha Picasso lett volna, akkor lehet, a szeme itt lett volna, és az orra kicsit eltolva, de voltak más korszakai is Picassónak, amikor azért esetleg felismerhetőt festett. Nem láttam az adást, csak a kivonatot, de azt hiszem, azt is megjegyezte, hogy a DiCaprio, persze, lehet – ecsetelte a történteket némi iróniával fűszerezve Marjai, majd rátért arra is, amit Berki Mazsi új párja, Zoltán művelt a kamerák kereszttüzében. A versenyzők ugyanis a "Ki vagyok én?" nevű népszerű játékot játszották kedden. A játék lényege annyi, hogy a kitalálandó személy arcát felragasztották a páros egyik tagjának a homlokára, a másiknak pedig el kellett valahogy mutogatnia, ki van a fotón.

Miskovits Márton és barátnője, Nicuta Nicoleta megkapták Karikó Katalint feladványként. A lánynak kellett volna kitalálni Miskovits instrukciói alapján, hogy Nobel-díjas magyar tudósról van szó.

Berki Mazsi ezzel párhuzamosan megsúgta párjának, Kajári Zoltánnak, hogy a Nobel-díjas magyar tudós van a képen, azonban az üzletember nagyon rossz helyen kapiskált: