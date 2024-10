Nanushkában került címlapra Serena Williams

Serena Williams kapta – Pamela Anderson színésznővel együtt – idén a Glamour Woman Of The Year díjat. Az elismerés kapcsán a teniszcsillag a magazin címlapjára került, a fotózás során pedig a stylistok ismét egy Nanushka-darab mellett döntöttek. Aligha meglepő, hiszen Sándor Szandra divatmárkája hatalmas népszerűségnek örvend a világ minden táján: Kate Hudson például egy klip kedvéért bújt Nanushkába, Justin Biebert a legnagyobb amerikai sporteseményen, a Super Bowlon látták Nanushka-kabátban, és a Bridgerton sztárjai is imádják a magyar divatmárkát. Most pedig Serena Williamst láthatjuk Nanushkában.

A ruha egyébként, amit Williams visel, a Nanushka 2024-es őszi/téli kollekciójának egy darabja. Az Amabel fantázianevet kapta, jersey és Okobor™ keverék maxi ruha.

A Glamour végleges, nemzetközi borítói ebben a lapozgathatós Insta-posztban nézhetők végig. Serena a német kiadás címlapján szerepel a kék Nanushka-ruhában.