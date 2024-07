A Bridgerton sztárjai imádják a Nanushkát: Luke Newton és Nicola Coughlan igazi stílusikonokká váltak

Nem ez az első alkalom, hogy híresség Nanushkába öltözik. Korábban a „Bridgerton” másik kedvence, a Penelope Featheringtont alakító Nicola Coughlan is címlapon viselte a magyar tervező ruháit, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a márka nemzetközi szinten is egyre nagyobb elismerést szerezzen.