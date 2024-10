Drámai vallomás: Molnár Gusztáv ismét elvonón van, így nézett ki, amikor bevonult – fotó

Ezért döntött úgy, hogy egy fővárostól távol eső rehabilitációs intézetbe vonul be Pécsre, hogy egyszer és mindenkorra úrrá legyen a függőségén, és gyakorolja azt, ami szerinte hiányzik belőle: az alázatot.

Molnár Gusztáv így nézett ki, amikor kedd reggel elindult a rehabilitációs intézetbe, csak a legszükségesebb dolgokat vitte magával.

Molnár Gusztáv távol a fővárostól folytatja küzdelmét a függőségével Fotó: Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv hivatalos közleményt tett közzé

A színész a Borsnak juttatta el azt a hivatalos közleményt, amit a közösségi oldalán is közzétett. Ezt azért tartotta fontosnak, mert a terápián jó ideig senki nem érheti el őt, ő pedig nem akarta, hogy bárki is aggódjon. Nem mellesleg utat szeretne mutatni azoknak is, akik hasonló cipőben járnak, de valamiért félnek segítséget kérni.

– Sziasztok,

Az elmúlt hetekben megszámlálhatatlanul sok aggódó és támogató üzenetet kaptam tőletek, akik követitek a színészi pályafutásomat és az életem alakulását. Nagyon jól estek, erőt adtak a soraitok. Köszönöm nektek. Ezúton szeretném közölni, hogy ismét bevonultam egy rehabilitációs intézetbe. Arra kérem a sajtó munkatársait, hogy ez idő alatt ne keressék a családtagjaimat, barátaimat. Ha eljön az ideje, hírt adok magamról. Biztos sokan emlékeztek arra, hogy 2022-ben Komlón, a Leo Amiciben töltöttem 265 napot. Szembenéztem önmagammal, megküzdöttem a démonjaimmal. Most viszont, 2024 őszén ismét úgy éreztem, hogy segítséget kell kérnem, hogy legyőzzem az elakadásaimat, leszámoljak a függőségemmel. Mindent megteszek a gyógyulás érdekében, ami most azzal jár, hogy egy darabig nem fogunk találkozni itt, az online térben. Tudom, sok a sorstársam, és sokan vannak azok is, akiknek a családjában, környezetében küzd valaki függőséggel. Nekik azt üzenem, hogy soha nem késő segítséget kérni! Merjetek lépni!

Gusztáv

– írta a színész a közleményben.