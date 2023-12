"Őszinte voltam, szinte meztelen" - Így állt színpadra a kórház után Molnár Gusztáv - Fotó

Aggasztó hír jutott el szerda reggel a Bors szerkesztőségébe. Egyik olvasónk arról számolt be, hogy a komlói rehabilitációs intézetet 265 nap után elhagyó Molnár Gusztávhoz mentőt hívtak karácsony másnapján, a szirénázó autó pedig el is vitte a 37 éves színészt.

Molnár Gusztáv egy szemtanú szerint karácsony második napján kórházba került Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

- Hogy őszinte legyek, arról sem volt fogalmam, hogy a színész úr itt lakik a Rákóczi úton, vagyis hogy konkrétan a szomszédom, de az is lehet, hogy csak ide udvarol a második emeletre. A lényeg, hogy éppen a kutyát sétáltattam, vagyis gyalogoltam le a két rúd bejglit, amikor mentő érkezett a kapuhoz. Nagyon megrémültem, mert attól féltem, hogy esetleg nálunk történt valami, de hamar kiderült, hogy nem a mi emeletünkre siettek a mentősök. Bevallom nagyon meglepődtem, amikor láttam, hogy a Molnár Gusztávot teszik be a mentőbe, aki nem volt valami jó bőrben, már ha nem írtam nagyon körbe

- mesélte olvasónk, aki azt is hallani vélte, hogy Gusztávot a toxikológiára szállították.

A Bors természetesen megkereste Molnárt, aki meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott a témát illetően.

- Nem történt semmi… Köszönöm szépen a kérdést, jól vagyok!

- zárta rövidre a beszélgetést Gusztáv.

Kórház után bemutató

Nos, bármi is történt kedd este a színésszel, az biztos, hogy szerda estére jobban lett, ráadásul egy nagyon fontos esemény várt rá. Hosszú idő után ismét színészként lépett színpadra, ráadásul egy nagyon bensőséges, mély lelki témát boncolgató önálló esttel, ami a Levél anyámnak címet viseli.

Gusztáv fontosnak tartotta, hogy a premier előtt néhány órával bejelentkezzen az Instagramon, amivel a rajongókat is sikerült megnyugtatnia.

- Ma este hosszú idő után premier. Régen izgultam ennyire. Pointer pub, este hét. Levél anyámnak. Januártól pedig rendszeresen az ország több pontján. Részletek hamarosan. Szép estét

- írta a közösségi oldalon.

A bejegyzéshez érkezett kommentek alapján az előadás zseniális és magával ragadó volt, így bármi is volt kedd este az ijedtség tárgya, Gusztáv minden bizonnyal már túl van rajta.

A Bors megkereste telefonon a színészt, aki elmondta, hogy valóban rettenetesen izgult, de

- Egy előadásom már volt, miután kijöttem Komlóról, de az teljesen más volt. A levelek, amikből a tegnapi előadás összeállt, mind terápiás jellegűek, amiket először nem is akartam publikálni. A nézők nem is színészként láthattam engem, magamat játszottam. Külső szemmel nézve sokat adhattam a közönségnek, sok könnyes szempárt láttam. Beszéltem a gyerekkoromról, az alkoholproblémákról, a felépülésemről, sőt, a szerelmi életemről is. Azt sem hagytam ki, hogyan buktam meg apaként. Őszinte voltam, szinte meztelen. Bár a darab az anyukámhoz fűződő viszonyról szól, ő a leveleket és a darabot sem látta

- mesélte a Borsnak Gusztáv.