Férjhez ment Schumacher lánya, de hol volt a nagybeteg legenda?

Öröm költözött Michael Schumacher otthonába, pontosabban a család mallorcai luxusnyaralójába. A Port d’Andratx tengeröblére néző hegyen elterülő birtokon, a pálmafák között felállított pavilonban Schumi 27 éves lánya, Gina Schumacher férjhez ment Iain Bethkéhez.

Gina Schumacher és Iain Bethke egy korábbi ünnepségen Fotó: Getty Images

A westernlovaglásban világklasszisnak számító Schumacher-lány és korábbi díjugrató szerelme már hét éve együtt élnek (eleinte Svájcban, majd újabban az Egyesült Államokban), tavaly nyáron jegyezték el egymást.

Szombati esküvőjük hírét a német hírügynökségnek megerősítette a család sajtóügyeit intéző menedzser, Sabine Kehm is.

A meghitt ünnepséget Schumacherék mallorcai nyaralójában tartották, amelyet 2018-ban 30 millió euróért (12 milliárd forint) vettek meg, és a korábbi tulajdonosa a Real Madrid-elnök Florentino Pérez volt. Azóta helikopterrel repülnek ide évente több alkalommal is napokra, sőt hetekre a Genfi-tó partján álló villájukból.

A szombaton 16 órakor kezdődő ceremónián a pár tucatnyi vendég félkörívben állt a pavilon előtt. Hogy hol volt addig az örömapa, aki a 2013-as síbalesetében súlyos fejsérülést szenvedett, és azóta Corinna asszony gondosan titkolja a hogylétét? Az esküvőről exkluzív információkat, sőt egy távoli privát fotót is megjelentető Bild szerint "nagyon valószínű", hogy Schumi is ott volt, de vélhetően nem a pavilonnál, hanem a főépületben (a még oly szűk körű vendégkörből is csak kevesek láthatják őt jelenlegi állapotában).

Schumacher lánya nem rázta a rongyot

A lovaglás mellett divattervezéssel is foglalkozó Gina Schumacher egyébként egy viszonylag szerény, 3000 eurós (1,2 millió forint) elefántcsontszínű, csipkés ruhában mondott igent élete párjának.

Az étkekről egy Michelin-csillagos helyi séf, Macarena de Castro és cége gondoskodott. Ők főztek már a spanyol királyi családra és a teniszsztár Rafael Nadal esküvőjén is. A pénteken kezdődött ünnepségsorozatra a hang- és fénytechnikát szolgáltató szakemberek napokkal korábban berendezkedtek a Schumi-nyaralóban, méghozzá úgy, hogy minden jelenlévőnek le kellett adnia a mobiltelefonját, nehogy felvételeket készítsen a helyen.