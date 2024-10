„Megszületett és én máris úgy éreztem elbuktam” – Elhagyta a férje a Love Island sztárját és újszülött lányukat

Laura Andreson műsorvezető, akinek a hírnevet a Love Islandes reality hozta meg megható vallomást tett kislányával, Bonnie-val kapcsolatban, aki szeptember töltötte be az egyéves kort. A kislány apja, Laura egykori szerelme, a színész Gary Lucy, aki nem igazán keresi a csöppséget, sőt... Laura nemrég közölte, Bonnie-t az apja fél éve nem látta. És Laura hiába tudja, ez nem az ő hibája, hanem az exe döntése, egy bizonyos pontos úgy érezte, megbukott, mint anya, mivel nem tud kislányának egy kétszülős otthont biztosítani.

Kislányuk születését követően szakítottak. Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Kapcsolata a színésszel szinte közvetlenül kislányuk születése után romlott meg.

Épp, hogy megszületett és én máris úgy éreztem elbuktam, mert nem tudtam neki egy kétszülős otthont biztosítani. Ő nem egy ilyen világba kellett volna megszülessen. Ő azért van itt, mert én és az apja így döntöttünk. Abban bíztam, mindent megadhatok majd neki

- vallotta be őszintén Laura, akinek végül az segített, hogy meghallgatta több olyan édesanya történtetét is, akik egyedülálló szülőként nevelték fel gyermekeiket.

Remélem jól csinálom

- jelentette ki hozzátéve, hogy habár nem is gondolnánk, helyzete nem egyedülálló, sokkal normálisabb manapság mint hinnénk. Persze ezzel hátrány is jár, de legalább kislányával rendkívül szoros a kapcsolata. Ez viszont tényleg azzal jár, hogy a munka és az anyaság mellett nincs ideje már magára és a barátaira.

Épp ezért fogalma sincs arról, hogyan kezdhetne bele egy új kapcsolatba. Tudja, nem kellene annyira keménynek lennie magával, de mindent megszeretne adni kislányának, próbál mindent egyben tartani. Ehhez pedig szüksége van a családja és testvérei segítségére, ami azért is nehéz, mert ő sem egy szokásos, "normális" családban nőtt fel.

Hiába azonban minden, karrierje így is sikeresnek bizonyul, miután most kérték fel egy ékszervállalat arcának. Mint mondta, hatalmas megtiszteltetés volt ez számára, mivel mindig is szeretett volna ékszerekkel foglalkozni. De ebben a munkában is először kislánya, Bonnie jutott eszébe. Csináltatott egy különleges darabot, egy gyermekkarkötőt, amit kislányának szán majd, ha ő idősebb lesz, írja a Mirror.