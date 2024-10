Berki Mazsi kislánya egy igazi divatőrült

Berki Mazsi pici lánya, Emma egyre többet szerepel a közösségi médiában, ami többek között annak is köszönhető, hogy egy gyermek ruhamárka reklámarca. A tüneményes kislány szemmel láthatóan imádja a kamerát és természetesen azt is, hogy akár naponta többször is átöltözhet és olyan ruhákat ölthet magára, amilyet csak akar. Mert hogy Emmának ebben a témában már nagyon is határozott elképzelése van...

Berki Mazsi és Emma imádják a divatot (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi kislánya

A pici Emma és az édesanyja, Mazsi rengeteg időt töltenek együtt, ami szemmel láthatóan jó hatással van a gyermekre. Emma egy tüneményes, boldog kislánnyá kezd cseperedni, aki - mint arra egyre több jel mutat - nagyon sok dologban hasonlít az édesanyjára. Ilyen a divatimádat is, amit az alig három éves kislány máris gyakorlatban alkalmaz. Mint azt most megtudhatja a nagyérdemű: az apróság bizony maga dönti el, hogy reggelente milyen ruhában szeretne elindulni. A döntéseit persze érzelmi alapon hozza, a legnagyobb befolyással pedig az újonnan kapott mostohatestvére, a kis Zara van rá.

Berki Mazsi és Emma imádják a divatot (Fotó: Mediaworks archív)

Divatdiktátor

A pici lányról Mazsi a napokban egy friss fotót közölt az Instagram oldalán, ami egy reggeli elindulásról számol be. A kép egy liftben készült, ahol a két testvér, Emma és Zara pózolnak. Mazsi pedig így kommentálta a megörökített pillanatot:

„Nálunk egy ideje már Emmának önálló elképzelése van az öltözködésről. Pedig azt hittem, ennél azért több időm lesz öltöztetni. Nálatok mikor lettek önállók a Pindúr Pandúrok öltözködés terén?"

Zara és Emma imádnak öltözni Fotó: Instagram

A büszke és meghatott anyuka azt mondja, maga is meglepődött, hogy a kislánya ilyen picin már határozott elképzelésekkel bír:

Nem kérdés, hogy a testvérének, Zarának nagy befolyása van a dologban, hiszen ő a nagyobb, akire Emma felnéz és mindenben utánozza. Nagyon aranyosak együtt!

– tette hozzá lapunk megkeresésére, Berki Mazsi.