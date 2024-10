Le fog égni? Kamarás Norbi és táncpartnere bevallották, hogy a sztár elfelejti a lépéseket

Távol áll tőle a klasszikus tánc és még a lépéseket is folyton elfelejti, így nagy az izgalom Kamarás Norbinál.

Fotó: TV2

Lázasan készülnek a sztárok a Dancing with the Stars-ra, de Kamarás Norbi is erején felül készül az első adásra Sebesi Daniellával. A Tények Plusznak meséltek a felkészülésükről:

Nem vagyok egy brazilos higanymozgás, de azért úgy, ahogy az ütemmel szerintem nem állok annyira rosszul. Meg a bulikban is és az esküvőkön is, amikre járok, mint ceremóniamester, én indítom be a bulit, én kezdek el először táncolni. Bulizni, tombolni, táncolni nagyon szeretek. Ide a Dancingbe mégiscsak a klasszikus vonal kell, az a része elég távol áll tőlem, de próbálkozom

- mondta Norbi.

Daniella szerint partnere könnyen veszi az akadályokat és a zenével tényleg nincs problémája, sőt, a koreográfiát is könnyedén és hamar megjegyzi:

Amilyen gyorsan megjegyzi, olyan gyorsan el is felejti. Be kell tanítani neki még egyszer, de nincs vele probléma és meglepően ügyes

- mondta Daniella.