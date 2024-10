Drámai fotók érkeztek a magyar mulatós sztár temetéséről

Ezekben a percekben vesznek végső búcsút a szeptember elején elhunyt Kozelka Lászlót. A Lagzi Laci művésznéven ismert zenészt a kispesti temetőben helyezik végső nyugalomra, a szertartás délután fél háromkor kezdődött.

Lagzi Lacitól a Kispesti-temetőben vettek végső búcsút (Fotó: Kovács Dávid)

Lagzi Laci temetésén a gyászoló család mellett számos zenésztárs, jó barát vesz részt. A szertartáson a mulatós zenész számait játsszák, és mindenki egy szál fehér rózsával búcsúzik.

Sokan kísérik el utolsó útjára a zenészt (Fotó: Kovács Dávid)

A mulatós sztár egyik nap még a színpadról szórakoztatta a közönséget, vasárnap pedig életveszélyes állapotban került kórházba. A tragédiára senki sem volt felkészülve, Lagzi Laci halála mindenkit megrázott.

- Egy kitűnő barát, egy nagyszerű munkatárs, aki soha nem akart annál több lenni, mint ami valójában volt. Komoly terveink voltak, ugyanis az újonnan szervezett zenekaromnak oszlopos tagja lett volna. Múlt héten pénteken beszéltem vele, akkor állapodtunk meg a találkozásunk időpontjában. Bővítjük az élő zenekart, ő vadászkürtözik, vagyis sajnos azt kell mondanom, hogy vadászkürtözött is, ez a hangszer is fontos szerepet játszott a hangszerelésben, ami rá épült volna. Az ő személyének, jó természetének köszönhetően kevés ilyen igaz barátom van, mint ő, de nem is lesz! Szerdára terveztünk egy megbeszélést, meg tudnám mutatni, hogy még a naptáramban is fel volt jegyezve, hogy jön hozzám Laci. Ezzel egyidejűleg egy próbát is szerettünk volna tartani, sajnos ez elmaradt

- mesélte a Kozelka László halála után a Borsnak Galambos Lajos.