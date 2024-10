Krausz Gábor: Valljuk be, nem tudok veszíteni

A Séf hozzátette, az Ázsia Expressz forgatási szüneteiben is sokat beszélgettek, de ez mit sem változtatott azon, hogy ebben a szituációban természetesen nem lehettek barátok. „Nóri nyilván nem zökkent ki a szerepéből egyetlen másodpercre sem, nem segített nekünk és nem kivételezett velünk; sem itt, sem a Dancingben. Elképesztően profi hozzáállással végzi a munkáját, nagyra becsülöm érte. Nagyon jó vele dolgozni, a Séfek Séfében is mindig együtt bandáztunk a szünetekben, érti a humort és jól is használja.”

Krausz Gábor: „A Séfek Séfe abszolút hazai pálya" (Fotó: TV2)

Rivaldafényből a mocsokba

Krausz Gábor számára a Séfek Séfe teljes mértékben komfortzóna, nem úgy mint a Dancing with the Stars, vagy az Ázsia Expressz.

„Egyikünk sem színész, nem tudunk szerepeket játszani. Minket tényleg az motivál, hogy sikeresek legyünk, hiszen ez nem csak egy műsor nekünk, hanem egy verseny és nyilván szeretnénk a másikat legyőzni. Az Ázsiában már bebizonyosodott, hogy nehezen tudok veszíteni, sőt, valljuk be, nem tudok veszíteni, amiből voltak problémák. A Dancing nagyon más világ, egy rózsaszín köd, kitérő egy olyan világba, ami tőlem nagyon távol áll, de így is nagyon élveztem. Az Ázsia pedig teljesen másik véglet, egy komfortzónán kívüli világ, ahová normális esetben soha nem kerülnék.

Mindegyik én vagyok valamelyest, de összehasonlítani egymással ezeket nem igazán lehet, mégis, mintha ez lenne a közönségtől az elvárás. Holott az egyikben flitteres ruhában kell szépen előadni valamit és a néző két percnyi csillogást lát az egészből. A másikban pedig mocsokban, sárban, csótányok között kell egész nap menetelni; persze, hogy ez mást hoz ki az emberből. A Séfek Séfe viszont az én asztalom, abszolút hazai pálya.

Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes az első évad óta zsűritagok a Séfek Séfe műsorában (Fotó: Tv2)

Kislánya is egyre jobban bízik az ételekben

Gábor elárulta, hogy kislánya vélhetően nem fogja nézni a Séfek Séfe műsorát, nem köti még le annyira, viszont örömmel osztotta meg velünk, hogy Hanni rengeteg újdonságot kipróbált, amire korábban nem volt példa.

„Rengeteg időt töltöttünk együtt a nyáron és óriási türelemmel- magam és Anna részéről is - minden nap főztünk valamit, amibe őt is bevontam. Utána együtt ültünk le enni és most már majdnem mindig rá tudtam venni arra is, hogy legalább kóstolja meg az új dolgokat. Ahogy ez már a gyerekeknél lenni szokott, sok olyan ízzel is találkozott, ami ízlett neki, úgyhogy most sok minden változott nála szerencsére az elmúlt időszakban e tekintetben, egész jó evő lett.”