Schóbert Lara: Engem igazából a férfiak romboltak le az évek során

Először szerelmes most voltam, legutoljára. De mindig is hosszú párkapcsolataim voltak. 14 éves koromtól, 2-3 éves viszonyok, azokból viszont előbb ki kellett volna lépni, hiszen nagyon sok sérelmet felszedtem. Mindig a férfiaktól vártam el az elismerést és a szeretetet, holott ezt saját magamtól kellett volna tudnom... Rengeteget dolgoztam a pszichológussal, hogy ez ne így legyen és már nincs is így. Már nincs szükségem senkire ahhoz, hogy tudjam, értékes ember vagyok.