„Jövő héten már nem kell bejönnöd” – Tilla élő adásban szállt bele páros lábbal Szabó Zsófiba

Ahogy arról már beszámoltunk, Peter Srámek igazi bombázóként, Cher bőrébe bújva csinált hatalmas bulit a Sztárban Sztár All Stars színpadán, az énekes ugyanis a díva Strong Enough című dalát adta elő.

Tilla és Peter Srámek Fotó: Mate Krisztian

Produkciója pedig ezúttal is óriási sikert aratott még ha meg is gyűlt a baja a tűsarkú csizmával, felszerelést pedig Tilla sem hagyta szó nélkül. Úgy látszik, hogy a műsorvezető kicsit bele is feledkezett a beszólogatásba, ugyanis keményen beállt kolléganőjébe, Szabó Zsófiba.

Az egész pedig a csizmájától indult, ugyanis Liptai Claudia viccesen megjegyezte:

Szabó Ádámot ez a csizma ejtette ki.

Mire Srámek vigyorogva csak annyit válaszolt:

Ez volt az, ez volt az övé!

Till Attila pedig ekkor fűzte hozzá váratlanul, hogy:

Szabó Zsófi meg online riporter lett ezzel! (...) Ő szokott ilyen magas sarkúban lenni, mindig ilyen csizmákban jön be! Nem rosszat akartam!

A műsorvezető beszólásán Stohl András rendkívül jó szórakozott, míg Liptai csak így reagált: