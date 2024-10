„Hatalmas megtiszteltetés volt” – katonai esküt tett ifj. Schobert Norbi

Kemény utat járt be ifj. Schobert Norbi, amióta augusztus elején bejelentette, hogy csatlakozik a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékosaihoz. Az ifjú sportoló még akkor meg is kezdte a kiképzést, aminek most a végére is ért és katonai esküvel pecsételte meg az elmúlt hónapok kemény munkáját. Norbi most azt is elárulta, hogy élte meg a mögötte álló időszakot.

ifj. Schobert Norbi Instagramon osztotta meg a kiképzése kezdetét 6 hete, ami ma véget ért Fotó: Instagram

Norbi számára nagy mérföldkő volt az eskütétel, hiszen ezzel gyerekkori álma vált valóra:

Egyáltalán nem volt bennem félelem már az elején sem. Engem mindig is érdekelt a katonaság, tulajdonképpen már gyerekkorom óta. Úgyhogy nagyon jó volt belekerülni ebbe a gyerekkori álomba és megtapasztalni a valóságban, hogy milyen is ez. Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem volt kipróbálni magam ezen a területen. Az eskütétel pedig egy olyan mérföldkő volt, amivel végképp megvalósult ez az álom.

A Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos állományának összevont katonai eskütétele Budapesten (Fotó: Máthé Zoltán)

A barátait is inspirálja ifj. Schobert Norbi

Persze az ide vezető út nem volt könnyű, de Norbi nagyon jól érezte magát közben, amiről szintén szívesen mesélt:

Nagyon jó érzés és hatalmas megtiszteltetés, hogy ide eljuthattam. Nagyon sok új barátra leltem az ide vezető úton és olyan embereket ismerhettem meg, akiket nagyon tisztelek és napi szinten tartom velük a kapcsolatot. És persze rengeteg új dolgot tanulhattam, amiket úgy gondolom, hogy a mindennapokban is tudok majd hasznosítani. A legfontosabb ilyen szerintem a fegyelem, de sok minden mást is belénk neveltek, amit biztosan nem fogok elfelejteni.

– Annak pedig külön örülök, hogy sok ismerősömben is elindult a gondolat ezáltal, hogy ők is megpróbálják és jelentkezzenek. Rengeteg pozitív dolgot tudtam mesélni nekik szerencsére, úgyhogy igyekszem biztatni őket, hogy kezdjenek bele, ha kedvet kaptak – tette még hozzá mosolyogva.