A Házasság első látásra Bogija: „Sosem gondoltam úgy, hogy majd egy kapcsolat fog boldoggá tenni”

A Házasság első látásra szereplői közül Bogi és Geri kapcsolata volt az egyik leghullámzóbb, ami miatt az egykori feleség bőven kapott hideget és meleget is, ami akkor igencsak megviselte. Mára szerencsére ez a múlté és a TV2 sztárja kifejezetten nyugodt mindennapokat él, bár ez nem épp az ő stílusa. Bogi most úgy érzi, annak ellenére, hogy minden rendben vele, valami mégis hiányzik az életéből, ami lehet akár még a szerelem is. Lapunknak most azt is elárulta, hogy áll a kapcsolatokhoz.

A Házasság első látásra dögös sztárja elárulta: nem kell pasi a boldogsághoz (Fotó: TV2)

Az egykori feleségnek ugyan nincs oka panaszra, de mégsem érzi azt, hogy maradéktalanul boldog a mindennapokban:

– Most minden nagyon nyugis, nincs semmi gond, bár nálam a nyugalmas az unalmas általában.

Az elégedettség érzésére vágyom. Nyilván most jó minden, de valahogy azt érzem, hogy valami még hiányzik.

Nem tudom megfogalmazni, hogy mi az, mert például van egy tök jó nap, ami csodálatosan telt, mégis azt érzem otthon, amikor lehajtom a fejem a párnámra, hogy egy kis fűszer, valami még nincs meg. Nincsenek hatalmas vágyaim, csak ez az elégedettség.

A Házasság első látásra sztárja nem egy pasitól várja a boldogságot

Bogi elmesélte, hogy komoly tervei vannak az írással is, egy saját kötetet is szeretne kiadatni, ami szinte biztosan előrelendítené:

– Lehet, hogy a szakmai és magánéleti sikerek vagy változások egyvelege lenne az, ami segítene most. Egy picit haragszom is magamra, mert nyár végén szerettem volna kiadni az első kis verseskötetem, ami nem így lett. Az biztos jót tenne, ha meg tudnám végre csinálni.

De nyilván annak is örülnék, ha megtalálnám életem párját, bár sosem gondoltam úgy, hogy majd egy kapcsolat fog boldoggá tenni, mert nem a pasinak kell boldoggá tennie, hanem magamnak, szerintem csak úgy lesz jó a kapcsolat. De ettől függetlenül lehet, hogy egy kicsit felpezsdítene, ha jönne egy olyan férfi, aki tényleg levesz a lábamról

– vallotta be végül.