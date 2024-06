Szakítás, szerelem, barátság – ez történt a Házasság első látásra sztárjaival a műsor óta

Egy év telt el a Házasság első látásra forgatása óta, ezért úgy gondoltuk, összeszedjük, mi történt azóta a szereplőkkel. Annyit előre elárulunk, hogy nem csak boldog befejezés jutott a pároknak, vannak ugyanis, akik a szakításuk óta szinte egymáshoz sem szóltak...

Házasság első látásra - kiderült, mi történt a szereplőkkel a műsor óta (Fotó: TV2)

Házasság első látásra - Petra és Andris

A páros házassága mondhatni már az elejétől kezdve kudarcra volt ítélve, így senki sem lepődött meg, hogy még a kísérlet vége előtt elváltak. A szakítás azonban nagyon jót tett a kapcsolatuknak, hiszen azóta is barátok, és azt is bevállalják, hogy egy-egy rendezvényre együtt menjenek el. Ezt meg is tehetik, hiszen mindketten szinglik, legalábbis a legjobb tudásunk szerint. Igaz, Petra óriási átalakuláson ment keresztül, ugyanis szőke lett, és már Jákob Zolival is kacérkodott, de, hogy mi lett ebből, azt nem tudjuk.

Gyöngyi és Csaba

Ők voltak az egyetlenek, akik a műsoron kívül is folytatták kísérletet, s bár nagy reményeket fűztek egymáshoz, végül belátták, hogy ez a házasság nem működik, így a válás mellett döntöttek. Ez viszont nem jelentette azt, hogy megszűnnek létezni egymás számára, ugyanis mindenben támogatják egymást. Még a párkeresésben is! Igaz, Csabának már nincs ilyen gondja, hiszen a szíve már foglalt, de Gyöngyinek még jól jöhet egy szárnysegéd.

Enikő és Peti

Enikő és Peti a műsor óta nem találkozott egymással, hiába szurkolt nekik a fél ország… A válásuk eléggé hevesre sikeredett, így a barátság ki van zárva a részükről. Olyannyira, hogy még a Szerencsekerék forgatásán sem voltak hajlandóak megkérdezni egymástól: hogy van a másik.

– Azt nem mondom, hogy meg fogjuk kérdezni, hogy kivel mi történt abban az egy évben. Tehát nem olyan a kapcsolatunk, hogy bármelyikőnket is érdekelné a másiknak a magánélete vagy az, hogy épp mi történt vele ebben az egy évbe. De maximálisan úgy gondolom, hogy tudunk egy légtérben maradni – fogalmazott Enikő, arról viszont nem beszélt még egyikük sem, hogy foglalt-e a szívük a válás óta.

Kornélia és János

A páros szintén úgy döntött, hogy elválnak a műsor után, ráadásul János számára annyira rossz „élmény” volt a házasság, hogy emiatt még egy új kapcsolatra sem áll készen. Ellenben Nellit eltalálta Ámor nyila, és alakulóban van egy románc körülötte.