Végre kiderült: Harry herceg és Meghan Markle ezt várja el, így kell szólítani őket

Harry herceg és Meghan Markle már nem tagja a brit királyi családnak, így jogosan merült fel a kérdés: milyen protokollt kell betartani, amikor megszólítják őket.

Harry herceg és Meghan hercegné a kezdetektől fogva eltérő módon viselkedett elődjeikhez képest Fotó: AFP

Harry herceg is változik

Scott Moore, az Invictus Games újonnan kinevezett vezérigazgatója a 2025-ös játékok kapcsán árulta el, miként szólította meg Meghan Markle-t. A tanács, amit kapott, eltért a korábbi magas rangú királyi családtagok megszólításának szokásos protokolljától. Azt a tájékoztatást kapta ugyanis, hogy egy egyszerű "asszonyom” is megfelel, Harry hercegnél pedig egy szimpla "uram” is megteszi. Jellemzően a királyi család férfi és női tagjait először „királyi felségedként” aposztrofálják, majd idővel kialakul az „uram” és „asszonyom”. Miután azonban Harry és Meghan úgy döntöttek, hogy 2020-ban visszalépnek a királyi családtól, elveszítették címeiket. Ez azt jelenti, hogy nem lehet őket királyi felségednek szólítani, de megtarthatják a Sussex hercege és hercegnéje címüket – így igencsak bonyolult lett kívülállók számára a rájuk vonatkozó protokoll. Harry herceg döntése egyébként még így is szigorodott korábbi álláspontjához képest. Egy edinburghi turisztikai konferencián például ragaszkodott a kötetlenséghez. Ayesha Hazarika, az esemény házigazdája elárulta: