Hajdú Péter: Domi nehezen viseli, ha nem vagyok otthon

Rengeteg munkája van a Frizbi TV atyjának, Hajdú Péternek, szinte ki sem lát a sok tennivalóból. Ez az állapot pedig egészen az év végéig jellemzi az életét.

Hajdú Péter kisfia, Domi nagyon apás és sokszor hiányolja otthon a papát (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Hajdú Péter műsorai, munkái mellett igyekszik gyermekeire is időt szakítani

– Az egyik kereskedelmi csatornán nemsokára indul egy új műsor, amelynek a producere leszek, ezenkívül folyamatosan készítem a csatornámra a Beköltözve Hajdú Péterhez- és a Friz­bi-­adá­so­kat, mindemellett pedig a PR-ügynökségem munkáit végzem, amelyben az inf­luen­szer­mun­kák mellett reklámfilmeket is forgatunk. Ez a sok munka nyilvánvalóan lemondásokkal jár. Túl a negyvenen a munka és a család mellett a baráti összejövetelekből enged az ember, tehát az esik mindennek az áldozatául. A szabadidőmben próbálok minőségi időt tölteni a családommal. Hál’ Istennek, a két nagyobbik gyerekemmel, Noncsival és Dáviddal is viszonylag sűrűn találkozunk. A kisebb fiam, Domi viszont nagyon apás, néha nagyon nehezen viseli azt, ha nem vagyok otthon. Előfordult már, hogy Domi sírva ébredt fel, és azt kérdezte az anyukájától, Esztitől, hogy hol van apa – vallotta be Péter a hot! magazinnak.

Van, hogy Hajdú Péter gyerekei miatt lelkiismeret-furdalásban szenved

Mint minden apának, Péternek is az a legfontosabb, hogy a családjának mindent megadjon, amire szükségük van, s olyan életkörülményeket teremtsen, amelyben jól érzik magukat. Persze ez nem könnyű, hiszen mindemellett szeretne jelen lenni minden fontos családi pillanatnál is.

Péter tudja, hogy a sok munka lemondásokkal jár (Fotó: Trenka Attila / hot! magazin)

– Lelkiismeret-furdalásom van amiatt, ha Domi sír, és nem vagyok ott egy-egy fürdetésnél vagy altatásnál. Persze mindig mondjuk neki, hogy apa dolgozni megy, és nemsokára visszajön, de még hároméves sincs, tehát nem várhatjuk el tőle, hogy ezt tökéletesen megértse. Igyekszem kompenzálni ezt azzal, hogy valami kis apróságot vagy ajándékot hozok neki. Legutóbb egy plüsskutyust vettem neki, amit Fülesnek neveztünk el. Most vele alszik mindennap – mosolyodott el az édesapa, akinek a pihenésre sem marad túl sok ideje. – Minden szabad órának örülök, de december végéig nem nagyon lesz időm pihenni; majd csak karácsonykor lehet fellélegezni.

Nemrég vettem egy könyvet, mivel nagyon szeretek olvasással kikapcsolódni, de szerintem még húsz oldalt sem olvastam belőle, mert miután Domit lefektetjük, nagyjából csak öt percig bírom, és már én is alszom. Arra viszont figyelek, hogy amíg fent van, a saját kikapcsolódásom helyett a családom társaságát keresem.

Hajdú Péter párját, Esztert sem hanyagolja el

Hajdú Péter Eszterről, menyasszonyáról sem feledkezik meg, hiszen fontosnak tartja, hogy a szülői feladatok mellett megmaradjanak egy párnak is.