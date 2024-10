Fotók kerültek fel az internetre a súlyos beteg Céline Dionról

A súlyos beteg Céline Dion hónapok óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, egy díjátadó kedvéért azonban most kivételt tett. Mint az köztudott, a karrierjét is veszélyeztető súlyos neurológiai betegséggel, a stiff-person-szindrómával küzd - írja az Origo.

Július óta nem láthatták a rajongók kedvencüket, most viszont az énekesnő meglepetésvendégként jelent meg a City of Hope Los Angeles-i gáláján, hogy a Spirit of Life nevű díjat átadja az AEG Presents elnök-vezérigazgatójának, Jay Marcianónak.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy egy igazán felejthetetlen estén osztozhattam a színpadon a díszvendéggel, Jay Marcianóval és kedves barátommal, Elton Johnnal. A City of Hope egy nagyszerű rákkutató szervezet, és egy ilyen inspiráló est részesének lenni mélyen megérintett. Nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak. Együtt képesek vagyunk változtatni a dolgokon

– írta a posztjához Céline Dion.