Szívszorító vallomás Céliné Diontól: „Nem akarok meghalni”

Céline Dion állapota egyre aggasztóbb, ő azonban reménykedik a gyógyulásban. Az énekesnő nem is csak a karrierje és saját maga miatt aggódik, hanem első sorban gyermekeit nem szeretné árván hagyni.

Céline Dion felkészítette a gyermekeit a vészhelyzetre. (Fotó: AFP)

Tragédiák árnyékolják be Céline Dion életét

Az utánozhatatlan hangú énekesnő mindössze 12 éves volt, mikor megismerkedett menedzserével, későbbi férjével, René Angélillel. 2001-ben született meg első fiuk, René-Charles, majd hosszas sikertelen próbálkozás, hat megtermékenyítési eljárást követően, kilenc évvel később ikerfiaik születtek, Eddy és Nelson.

A többszörös Grammy-díjas kanadai énekesnő számára a csillogó szakmai sikereket tragédiák sora árnyékolta be. 2016 januárjában imádott férje rákbetegségben elhunyt. Két nappal később Céline bátyja is elhunyt, 2020-ban pedig édesanyját is elveszítette.

2022-ben jelentette be: gyógyíthatatlan autoimmun betegségben szenved, amely az izommerevséggel, mozgás- és beszédképtelenséggel jár. Céline Dion betegsége a stiff-person-szindróma nevet viseli, ami miatt egy időre a koncertezéstől is visszavonult, ám most a visszatérésben reménykedik. Egy őszinte, megrendítő interjúban így fogalmazott a napokban:

A gyermekeim rettegnek, mert már elvesztették az apjukat, és nem szeretnék, ha én is meghalnék.

– Nem fogok hazudni, nem akarok meghalni. Én is félek – ismerte el az énekesnő, aki felkészítette fiait arra az esetre, ha egy izomgörccsel járó roham egy időre beszédképtelenné tenné:

Azt mondtam: ne ijedjetek meg, ha nem tudok beszélni. Anya nem haldoklik.

– Anya nem tudja használni a hangszalagjait, de attól még, hogy nem tudok válaszolni, valószínűleg hallak majd. Tudják, mit kell tenniük: hívni a 911-et – fedte fel az énekesnő megtört hangon, majd hozzátette: