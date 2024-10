Árulkodó jelek: Csúnya válása után újra szerelmes Földes Eszter?

Földes Eszter tíz éven át élt külső szemmel nézve idillinek tűnő házasságban Lovasi Andrással, ám pár hónappal ezelőtt bejelentették, hogy vége, nincs tovább. Útjaik végérvényesen elválnak egymástól.

Földes Eszter újra szerelmes? (Fotó: MTVA)

Földes Eszter először csak utalt a szakításra

Először a Bors szellőztette meg, hogy válságba került Földes Eszter és Lovasi András házassága. A színésznő még júliusban egy Instagram-sztoriban sokatmondó idézetet tett ki egy szomorú fotójához:

– Szerettelek hűtlen, mi lett volna, ha hű vagy – idézte Jean Racine sorait a sztáranyuka.

A rajongók akkor még abban reménykedtek, hogy talán Eszter nem is Lovasinak címzi ezeket a bejegyzéseket, de kettejük nyár közepén közreadott szűkszavú, ám annál hivatalosabb közleménye minden kételyt eloszlatott: Földes Eszter és Lovasi András válnak, nincs visszaút.

Földes Eszter azóta sem szólalt meg a válásról, inkább utazott, tetováltatott és a hajszínét is megváltoztatta, ezzel jelezvén, hogy új életet kezd.

Földes Eszter és Lovasi András tíz évig voltak házasok Fotó: MW archívum

Árulkodó idézetet tett közzé a színésznő

Nos, ez az újrakezdés annyira jól sikerülhetett, hogy egyesek szerint máris betoppant valaki a színésznő életébe, aki elcsavarta a fejét. Földes Eszter - aki a jelek szerint imádja az idézeteket - ráadásul egy meglehetősen sokatmondó idézetet tett közzé az Instagramon, ami valóban egy új párkapcsolatra, vagy legalábbis annak kezdetére utal.

A legszebb a szerelemben, amikor egymást tanítjátok szeretni számtalan régi seb után

- írta Eszter, ebből pedig valóban arra lehet következtetni, hogy egy titokzatos hódoló segített neki elfelejteni a nagy csalódást.

Földes Eszter kamerák előtt tett fájdalmas vallomást

A színésznő pár hete a Palikék Világa Három Igazság című műsorában törte meg a csendet és mesélt őszintén erről a roppant nehéz periódusról.

– Igazából azt hiszem, erre még nem is volt időm, hogy elsirassam magam, vagy nyalogassam a sebeimet, mert inkább egy túlélő üzemmódra próbáltam kapcsolni… Problémamegoldás volt, kárfelmérés. A mindennapok nagyjából úgy teltek, hogy napról napra éltem, és napról napra kellett életben maradni különböző hétköznapi helyzetekben. Úgyhogy ilyen értelemben nem volt arra időm, hogy elengedjem magam. Viszont ez a napi szintű, teljesen kiszámíthatatlanul alakuló helytállás nagyon sok energiát elvett, de ezt nem tudtam használni a sportban. Nem tudtam üzemanyagként belenyomni ezt a fájdalmamat vagy a feszültségemet. Mert annyira sok volt minden, hogy volt olyan pillanat, amikor azt éreztem: ha még meg is kell mozdulnom… Lelki szinten annyira megerőltető helyzetben voltam, hogy ha még fizikálisan is megerőltettem volna magam, azt éreztem, hogy az sok, és be kell húzni a kéziféket – vallotta be őszintén Földes Eszter, aki szerint minden probléma gyökere a gyerekkorban keresendő.