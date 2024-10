Földes Eszter nem bírta tovább: Kimondta az igazságot gyermeke apjáról, Lovasi Andrásról

Földes Eszter színésznő igazán embert próbáló időszakon megy keresztül, hiszen mindössze néhány hónapja jelentette be, hogy 10 évig volt Lovasi András felesége, ám most elválik a zenésztől.

Földes Eszter és Lovasi András tíz évig voltak együtt (Fotó: MW archívum)

A népszerű színésznő és a Kossuth-díjas énekes kapcsolata a külvilág felé sokáig teljesen ideálisnak tűnt, ám színházi berkeken belül már sokan suttogtak arról, hogy többször is szakításra került sor, ám Eszter mindig megbocsátott a nők körében hihetetlenül népszerű zenésznek és visszafogadta őt.

Földes Eszter először csak utalt a szakításra

Először a Bors szellőztette meg, hogy válságba került Eszter és András házassága. A színésznő még júliusban egy Instagram-sztoriban sokatmondó idézetet tett ki egy szomorú fotójához:

– Szerettelek hűtlen, mi lett volna, ha hű vagy – idézte Jean Racine sorait a sztáranyuka.

A rajongók akkor még abban reménykedtek, hogy talán Eszter nem is Lovasinak címzi ezeket a bejegyzéseket, de kettejük nyár közepén közreadott szűkszavú, ám annál hivatalosabb közleménye minden kételyt eloszlatott: Földes Eszter és Lovasi András válnak, nincs visszaút.

Földes Eszter kamerák előtt tett fájdalmas vallomást

Földes Eszter azóta sem szólalt meg a válásról, inkább utazott, tetováltatott és a hajszínét is megváltoztatta, ezzel jelezvén, hogy új életet kezd.

A színésznő végül a Palikék Világa Három Igazság című műsorában törte meg a csendet és mesélt őszintén erről a roppant nehéz periódusról.

– Igazából azt hiszem, erre még nem is volt időm, hogy elsirassam magam, vagy nyalogassam a sebeimet, mert inkább egy túlélő üzemmódra próbáltam kapcsolni… Problémamegoldás volt, kárfelmérés. A mindennapok nagyjából úgy teltek, hogy napról napra éltem, és napról napra kellett életben maradni különböző hétköznapi helyzetekben. Úgyhogy ilyen értelemben nem volt arra időm, hogy elengedjem magam. Viszont ez a napi szintű, teljesen kiszámíthatatlanul alakuló helytállás nagyon sok energiát elvett, de ezt nem tudtam használni a sportban. Nem tudtam üzemanyagként belenyomni ezt a fájdalmamat vagy a feszültségemet. Mert annyira sok volt minden, hogy volt olyan pillanat, amikor azt éreztem: ha még meg is kell mozdulnom… Lelki szinten annyira megerőltető helyzetben voltam, hogy ha még fizikálisan is megerőltettem volna magam, azt éreztem, hogy az sok, és be kell húzni a kéziféket – vallotta be őszintén Földes Eszter, aki szerint minden probléma gyökere a gyerekkorban keresendő.