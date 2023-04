Obszcén szavak és nyugdíjasok: Polgárpukkasztó videóval tarol Dér Heni

Dér Heni a Borsnak elárulta, miért döntöttek úgy, hogy tőlük nem megszokott stílusban és témával jelentkeznek.

Ez egy polgárpukkasztó dal, amit kliséből írtunk Burai Krisztiánnal. Mostanában divat az előadóknak fotelből megmondani, hogy mit és hogyan énekeljenek

-kezdte Heni, majd hozzátette, ő is gyakran kap megjegyzéseket.

-Tőlem is sokszor kérdezték már, hogy miért nem nagyívű dalokat énekelek, pedig nagyon sok ilyen dalom van. A nézettség alapján viszont látható, hogy a szlenges, rappes számaim sokkal jobban pörögnek a neten. A mostani dalban a humorral operáltunk, de remélem, hogy mindenki megérti majd a mondanivalót. Ez nem egy irodalmi esszé, amit meg kell fejteni, de akinek szánjuk, az megérti majd a lényeget. Akinek meg nem szánjuk, érti majd az iróniát és a poént - árulta el az énekesnő, aki igazodik az igényekhez és néha finom fricskákat is alkalmaz a megvalósításban. A nyugdíjas szereplőket is így választották ki a videóba.

Szerintem ez a leginkább polgárpukkasztó a klipben. Általában az idősebb generáció az, aki meg tud botránkozni egy-egy fiatal által nyújtott teljesítmény, szó, mondat hallatán és itt nyilván kézenfekvő volt, hogy ezt is megjelenítjük

- fejezte be Heni.

Nem könnyű alkalmazkodni az igényekhez

Nemrég a Sztárban Sztár egyik zsűritagja, Tóth Andi épp a megmondóemberek miatt döntött úgy, hogy visszavonul az énekléstől. Szerinte ugyanis, senki nem kíváncsi arra a zenére amit ő szeretne a nagyközönségnek adni. Andi belátja, hogy változik a trend és ennek következtében úgy fest, hogy már nem a nagy éneklés, a tudás számít, hanem a laza, cél nélküli, poénból megírt dalok hozzák a nézettséget. Ehhez azonban, nem minden előadó képes és hajlandó alkalmazkodni.