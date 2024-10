"Éktelen dühre fakadt" - Vilmos nem bírta elviselni, hogy napvilágot látott a titka

Vilmos herceg mindenképp titokban szerette volna tartani bimbózó románcát Katalinnal a kezdetekkor. Nem akarta ugyanis, hogy az a figyelem, ami rá irányul leendő királyként szerlemét is utolérje. Félt attól, hogy kedvese és családja, hogyan bírkózna meg a hirtelen jött rivaldafénnyel. Ezért is akadt éktelen dühre, amikor is egy királyi családi síelés során, ahova Katalin is velük tartott, lesifotósok lencsevégre kapták a romantikázásukat, majd nyilvánosságra is hozták a fotókat.

Nem akarta, hogy a nagyvilág megtudja, Katalin a kedvese. Fotó: AFP

Szerencsétlenségükre egy sífelvonóban észre vették őket együtt és azt, milyen közel voltak egymáshoz. Vilmos dühös volt, mert aggódott, mit jelent ez a Middletonokra nézve

- közölte Rebecca England királyi író.

Mint ismeretes, a házasok a Szent András Egyetemen találkoztak egymással tanulmányaik során Skóciában. Erről ketten egy 2010-es interjú során meséltek, miután bejelentették eljegyezték egymást. Akkor árulta el a hercegné, hogy amikor először rápillantott leendő férjére, rettenetesen zavarban volt és bele is pirult az egészbe. Ezt követően pedig állandóan egymásba botlottak közös óráikon. Ekkor jöttek rá, milyen sok közös van bennük. Mindketten szeretik az úszást, síelést.

Habár kapcsolatuk eleinte nem ment simán, egy jótékonysági divatbemutató után, ahol Katalin is modelkedett, elcsattant köztük az első csók. És habár reménykedtek benne, hogy a sötétben, az embertömegben és a hatalmas zajban senki nem veszi észre, nem így történt, írja a Mirror.