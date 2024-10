Dancing with the Stars: Tóth Gabi és Papp Máté Bence nem kertelt, megvan a véleményük a zsűri kritikájáról

Ez kemény menet volt

- így jelentkezett be az Instagramon Tóth Gabi és Papp Máté Bence a Dancing with the Stars első élő adásba után. A sztárpár kapott hideget-meleget a zsűritől a produkciójuk után, amiről megvan a véleményük.

Papp Máté Bence részben egyetért a zsűri véleményével, részben nem... Fotó: Bánkúti Sándor

Részben egyetértek a zsűri véleményével, részben nem, de ezzel nem is kell foglalkozni...

- reagált az adásban elhangzott szavakra Papp Máté Bence, aki hozzátette, ez a tánc egy időszaknak a lezárása volt. Az énekesnő elmondta, nem tudtak volna másról táncolni, mint a szerelmükről, hiszen a rumba az a szerelmesek tánca.

A leveleitekből, a kommentjeitekből azt látjuk, hogy nektek is nagyon tetszett, és ti is értetlenül álltatok egy-két olyan dologhoz, ami már-már személyeskedésbe ment át, amit mi nagyon nem szerettünk volna

- fejtette ki a véleményét Tóth Gabi. A zsűri szavairől azt mondta:

Ők is elolvasták biztos az elmúlt egy évben az újságcikkeket, ők is gondoltak valamit, de mi nagyon erősen azt érezzük, hogy bizonyítani akarunk.

A sztárpár a jövő héten le akarja venni a lábáról a zsűritagokat, de leginkább egy dolgot akarnak elérni ezzel a műsorral, megismertetni magukat az emberekkel abban a formában, amiben ők tényleg élnek.