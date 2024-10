Tóth Gabi rengeteg támadást kapott, mikor kiderült, hogy véget ért a házassága Krausz Gáborral, majd összejött a Fricska táncegyüttes táncosával, Papp Máté Bencével, akivel azóta is boldogok együtt, sőt, még a Dancing with the Stars című műsort is közösen vállalták el – most pedig mindenki láthatta a produkciójukat.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Bánkúti Sándor

Tóth Gabi és Papp Máté Bence egy érzelmes, mondhatni intim tánccal készültek, ami elmondásuk szerint lezárása egy viharos korszaknak, amiben az utóbbi évben éltek.

A szerelmük erős és töretlen, ez pedig tökéletesen látszott a produkciójukon, bár a zsűritagoktól nem kaptak túl magas értékeléseket. Ördög Nórát például nem kapta el a tánc érzelmi része – végül összesen 20 pontot kaptak Tóth Gabiék, így a mezőny utolsó harmadába jutottak.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi és Papp Máté Bence produkcióját: