Elindult a TV2 nagy sikerű táncos műsorának, a Dancing with the Starsnak az ötödik évada. Az első élő adásban nem volt hiány fülledt erotikából, de akadtak megható pillanatok is. Sőt, egy páros számára máris véget ért a verseny.

