Hosszú Katinka új oldaláról mutatkozott be: így táncolt a Dancing with the Stars színpadán

Amikor bejelentették, hogy kik lesznek a Dancing with the Stars szereplői (a titokzatos 10. páros kivételével), mindenkinek leesett az álla, ugyanis a versenyzők között ott van a világklasszis úszónőnk, Hosszú Katinka is, akit eddig csak a medencében láthattunk jeleskedni, a táncparketten pedig még soha.

Hosszú Katinka és Suti András / Fotó: Bánkúti Sándor

Még a Dancing with the Stars-os táncpartnere, Suti András is szinte sokkot kapott, mikor megtudta, hogy Hosszú Katinka lett a párja, az emberek pedig nagyon várták már, hogy kiderüljön, hogyan teljesít az olimpikon a TV2 sikerműsorában – nos, eljött a nagy pillanat, a sportolónak pedig sikerült mindenkit meglepnie, hiszen még a ruháját is ledobta a nagy fináléban.

Hosszú Katinka produkciója mindenkit lenyűgözött, nem győzték őt dicsérni, sőt, a zsűritagok kifejezetten várják a következő előadásait.

Végül összesen 21 pontot kapott a zsűritől Hosszú Katinka és Suti András.

Itt lehet megtekinteni Hosszú Katinka produkcióját: