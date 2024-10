Szabó András Csuti: „Ha pónit kér a kislányom, akkor pónit kap!”

Mindenhol segít

A hároméves, Du­chenne-­szind­ró­más Ádin kezeléséhez 1,1 milliárd forintra volt szüksége a családjának. Ennek összegyűjtéséhez Csuti is hozzájárult: adománnyal is, és azzal is, hogy minden lehetséges módon felhívta a figyelmet a kisfiú kálváriájára.