„A fiam nem volt alkoholista” – kegyeletsértést emleget Babicsek Bernát édesanyja

A tanúk vallomásával folytatódott október 24-én, a három éve elhunyt Babicsek Bernát halálával kapcsolatos tárgyalássorozat a Budakörnyéki Járásbíróságon. A színész 2021. december 31-én vesztette életét a saját otthonában, egy lakástűzben.

Babicsek Bernát halála rengeteg kérdést vet fel (Fotó: Facebook)

T. László vallomásában elmondta, hogy rengeteg hazugság ömlik rá a tragédia óta, amit felháborítónak talál. Kitért arra, hogy a munkája során 2-3 hónapig úgynevezett páros szolgálatot teljesített, egy oktató járőr társaságában. T. Lászlót ezután alkalmasnak találták arra, hogy önállóan is dolgozhasson. A telephely Solymáron volt. A vádlott kitért arra is, hogy háromféle riasztás van, amik között fontossági sorrend van, valamint azt is, hogy nincs neki előírva, hogy bemenjen az ingatlanba, de ő mindig becsenget a kapucsengőn.

– Kétszer is becsöngettem a kaputelefonon, bementem az ingatlanra. Arra viszont van szabály, hogy az én testi épségemet veszélyezteti valami, vagy akadály van. Sár volt, ezért a másik irányból kerültem meg a házat. Láttam egy piros autót, majd hallottam, hogy valaki bent horkol. Felnéztem, láttam, hogy a kéményből jön a füst. Ilyenkor az ember mire gondol? Ez azt jelenti számomra, hogy alszik bent valaki, megy a fűtés és ott van a kocsija. Ilyenkor én nem megyek tovább. Jeleztem a diszpécsernek, aki a főnököm, hogy mi a helyzet. Itt szabotázsriasztás volt, szó nem volt arról, hogy valaki veszélyben van. A diszpécser elengedett, eljöttem. Később hallottam a kollégámtól, hogy mi történt. Engem akkor nem vádolt senki, és most, három évvel később itt állok. Nem értem, hazugság hazugság hátán – méltatlankodott T. László.

Az öt órán keresztül tartó tanúmeghallgatást Babicsek Bernát édesapja zárta, aki megtörten idézte fel, hogyan találta meg a solymári házban a fia élettelen testét. A zenész édesanyja, Babicsek Márta sírva hallgatta férje szavait, és bár ő nem szólalt fel a tárgyalóteremben, a Borsnak nyilatkozott a tanúvallomások után.

Babicsek Bernát anyukája: Nyilvánvaló, hogy a járőr nem tett meg mindent

Babicsek Bernát édesanyja a bíróságon (Fotó: Ripost)

A fiát gyászoló asszony hangsúlyozta, nem akar senkin bosszút állni, azonban még mindig úgy gondolja, hogy a tragédia elkerülhető lett volna.