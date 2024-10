Babicsek Bernát édesanyja naponta jár a temetőbe: "Minden nappal egyre nehezebb"

Szinte napra pontosan két hét múlva, október 24-én tanúmeghallgatásokkal folytatódik a Budakörnyéki Járásbíróságon a tragikus sorsú színész, Babicsek Bernát ügye. Mint ismert, a népszerű művész solymári otthonában 2021. december 31-én tűz keletkezett, halálát minden bizonnyal füstmérgezés okozta. Holttestét másnap a saját családja találta meg.

Babicsek Bernát 2021 szilveszterén hunyt el Fotó: Facebook

Sokan vélik úgy: megakadályozható lett volna a tragédia, főleg annak fényében, hogy a riasztó meg is szólalt, bejelzett, a szolgáltató munkatársai pedig ki is mentek a helyszínre, ám mivel nem láttak semmi gyanúsat, eljöttek. Ennek fényében a család ügyvédhez fordult segítségért. Az előkészítő ülésre nyáron került sor. Babicsek Bernát édesanyja, Márta néni mellett az ügy vádlottja, a szolgáltató cég alkalmazottja, T. László is megjelent a tárgyalóteremben.

Babicsek Bernát édesanyja a tárgyaláson, a háttérben az ügy vádlottja, T. László Fotó: Bánkúti Sándor/ Bors

Az előkészítő ülésen elhangzottak értelmében a helyszínre vezényelt járőr összesen 2 percet és 55 másodpercet töltött a lakásnál azon a tragikus decemberi éjszakán. Ez idő alatt pedig – a vád szerint – be sem ment az ingatlanba, és végig sem járta azt a területet, amit kellett volna. Azt viszont észlelte, hogy a szellőzőből füst áramlik ki, valaki pedig horkol az épületben. Ám ő ezt a személyt nem azonosította, a füst okát pedig nem derítette ki. A katasztrófavédelmi szerveket sem értesítette.

Babicsek Bernát édesanyja: Nincs olyan nap, hogy ne sírnánk

A tragikus sorsú színész édesanyja, Márta néni két héttel az újabb tárgyalás előtt adott felkavaró interjút a Borsnak. Elmondta, őket továbbra sem a bosszú hajtja, egész egyszerűen úgy vélik, a családi tragédia megelőzhető lett volna.

– A járőr kapjon egy felfüggesztettet, egy figyelmeztetést. Az ügyvéd úr mondta is, hogy semmi mást nem szeretnénk, csak tisztázni akarjuk a fiunk nevét, ne mondják azt, hogy ő volt a hibás azért, amiért meghalt. Azért, mert valaki elalszik, nem kell, hogy meghaljon. Semmi más bűne nem volt, mint elkezdett főzni, elaludt és ez torkollt tragédiába. Nagyon reménykedünk a bíróság döntésében, de most még csak tanúmeghallgatások lesznek. Ahogy közeledik a kitűzött nap, úgy leszünk egyre stresszesebbek – sóhajtott a telefonban Márta néni, aki minden áldott nap kimegy a solymári temetőbe, hogy csendben elidőzzön egy kicsit a fia sírjánál.

Nincs olyan nap, hogy ne sírnánk. Több mint egy hete megy a tévében annak a sorozatnak az ismétlése, amiben még tíz évvel ezelőtt játszott Bernát. Minden nap nézzük és kiszakad a szívünk.

Milyen gyönyörű gyermek volt! És már egyenesbe került az élete, sikeres volt, amikor a tragédia történt. Lassan három éve, de minden nappal egyre nehezebb, tévhit, hogy segít az idő. Mi félünk így az öregkortól. Sokszor van, hogy valamit rosszul csinálunk, és arra gondolunk, Bernát ezt most biztosan jól tudná, biztosan segítene nekünk – mondta megtörten Babicsek Bernát édesanyja.