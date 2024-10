L.L. Juniorékra rendőrt akartak hívni

L.L. Junior és Dárdai Blanka az Ázsia Expressz egyik legmegosztóbb párja, kapcsolatuk ugyanis korántsem zökkenőmentes. A rapper és az énekesnő állandóan összevesznek valamin, nem csoda hát, hogy az újonnan érkező epizódban sem járnak sikerrel.

L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata erős megpróbáltatásokon megy keresztül az Ázsia Expresszben (Fotó: TV2)

L.L. Junior nem érti, mi történik

A szerda esti adásban Junior és Blanka elkeseredetten próbál fuvart szerezni magának, próbálkozásaik azonban inkább kétségbeejtőnek nevezhetőek, mintsem sikeresnek. A legújabb előzetes szerint az énekesnő szinte már minden autóba próbálja bekönyörögni magát, de olyannyira csak elutasításba ütköznek, hogy az egyik autós végül megelégeli a dolgot és azzal fenyegetőzik, hogy rendőrt hív. Bár Blanka szájából a 'Please' és 'Halo' szavakon kívül mást nem nagyon lehet hallani, némi jóindulattal azt is feltételezhetjük, hogy a helyiek csupán csak ijesztőnek találják az ismeretlen turisták kelletlen kapálózását.

Visszaköszön és nem akarja lehúzni sem az ablakot, ez a viselkedés megy itt

– háborog Junior.

Mi van ezekkel, állandóan rendőrt akarnak hívni!

S hogy végül sikerrel járnak-e, vagy szembe kell nézniük a helyi rendőrséggel is, az kiderül a szerda esti Ázsia Expressz-ben!

Magasságok és mélységek

Onnan, ahonnan a rapper és az énekesnő visszahozta a kapcsolatukat, többnyire nincs visszaút. L.L. Junior azonban képes arra, hogy újra csiholja a szerelem szikráját Dárdai Blanka szívében, még akkor is, ha az Ázsia Expressz-ben a legdurvább szóváltások is az övék. A múlt heti adások egyikében például annyira elmérgesedett közöttük a vita, hogy Junior már az Ázsia Expressz feladását is fontolóra vette, nem sokkal később pedig gerlepárként turbékoltak, mintha mi sem történt volna. A szerelem elsöprő erejű is tud lenni, a kérdés már csak az, hogy L.L. Juniornak és Blankának sikerül-e kiheverni a távoli ország kalandjait.