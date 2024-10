Hogy mi? Fogát törte Tilla az Ázsia Expressz miatt

Bár pénteken véget ért az Ázsia Expressz 5. évada, még mindig sokan a reality hatása alatt vannak. Pláne a szereplők, akik részesei lehettek a több héten át tartó embert próbáló versenynek. Tilla is, akinek nem indult túl jól az utazás.

Az Ázsia Expressz rengeteg élményt, emléket adott Tilláék számára (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz lázban ég még mindig az ország

Nem titok, hogy a műsor forgatását március végén kezdte meg a hatalmas stáb a Fülöp-szigeteken, ám az indulás nem mindenkinek indult túl jól. Tilla Stohl Andrással vágott bele a kalandba, és rengeteg vicces jelenetet köszönhetünk nekik, még mindig tud meglepetést okozni követőinek. Ugyanis az Instagram-oldalára most egy egész fotósorozatot posztolt, amiben néhány kulisszatitkot is megosztott az Ázsia Expressz nézőivel. Itt derült ki az is, hogy már a kiutazás alkalmával olyan szerencsétlenül járt, hogy megérkezésük után azonnal az orvosnál kötött ki.

– Véget ért az @azsiaexpressztv2! Gratulálok a győztes csajoknak! És itt van búcsúzóul néhány eddig soha nem látott kép 😀💪🤠

Kezdve azzal, hogy kifelé menet, rögtön az első napon a repülőn ráharaptam egy magos olívabogyóra és kitört egy fogam! 🤣👌

– Úgyhogy nekem az első utam a Fülöp-szigeteken a fogorvoshoz vezetett. (Mekkora madár vagyok?) Nagyon cuki doktornő és csapata segített rajtam, örök hála nekik! (Egyébként a fogorvos ott sem olcsó! 😟) A többi kép csupa jó emlék, általában akkor készültek, mikor egy-egy Hajsza után volt egy pici pihenő, vagy még a verseny előtt. Na, akkor kezdjük előlről???! – írta a műsorvezető a fotósorozathoz.

A kommentszekció a fényképeket látva beindult, és sokan fejtették ki a véleményüket a páros játékáról. Kiderült, hogy nagyon sokan Tillának és Bucinak szurkoltak, és annyira megszerették a játékukat, hogy a távozásuk után nagy űrt hagytak maguk után az utolsó időszakban.