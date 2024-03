Itt vannak az első fotók az Ázsia Expressz forgatásának helyszínéről

Ahogy arról már beszámoltunk, az ázsiai földrészre visszatérve hamarosan elindul az Ázsia Expressz új évadának forgatása.

Béres Anett és Sáfrány Emese együtt vág neki a nagy kalandnak / Fotó: TV2

Ezúttal is nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét a Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, hogy a megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva megküzdjenek a tízmillió forintos fődíjért. Till Attila és Stohl András, a Dancing with the Stars álompárja: Mikes Anna és Krausz Gábor, a híres apa-lánya páros: Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István is útnak indult. Csakúgy, mint a népszerű házaspár, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett barátnői párosa, illetve Jolly és Szuperák Barbara, valamint Zámbó Jimmy három fiából kettő, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, és végül, de nem utolsósorban Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende is szerencsét próbáltak a távoli országban.

Az Ázsia Expressz ötödik évadát a Fülöp-szigeteken forgatják / Fotó: TV2

Ázsia Expressz forgatása hamarosan elstartol

Pénteken a versenyzők összepakoltak és felszálltak a repülőgépre, hogy életük talán egyik legmerészebb kalandjának vágjanak neki. A sztárok és a stáb időközben szerencsésen megérkeztek a Fülöp-szigetekre. A párosok közül néhányan még telefont ragadtak, és a verseny elstartolása előtt bejelentkeztek a közösségi oldalaikon. Volt, aki kihasználta az időt, és még egy kis piacozást is beiktatott a szabad foglalkozásba, de például Tilla egy apró cica megmentésével töltötte az idejét.

Megérkeztek a sztárpárok

Sáfrány Emese megragadta az alkalmat, és a verseny indulása előtt még gyorsan bejelentkezett Instagram-oldalán.

Helló Fülöp- szigetek! 35 fok van, ami érzésre kb. 40 fok. De eszméletlen helyen vagyunk, imádjuk! Szurkoljatok!

– jelentkezett be Ázsiából a csinos anyuka.

A műsor történetében először a nézők is beleszólhatnak a verseny alakulásába.

– A TV2 Play (tv2play.hu/azsia_expressz) oldalán vasárnap éjfélig adhatja le mindenki a szavazatát, hogy kiderüljön, melyik páros az, akinek a legtöbben szurkolnak az Ázsia Expressz idei kalandjában.

A tét nagy, hiszen az eredményen múlik, hogy kinek indul nehezebben, kinek könnyebben a verseny

– hívta fel a figyelmet Emese az idei évad új szabályaira.

Szuperák Barbara a verseny startolása előtti órákat még kihasználta, és megpróbált ismerkedni az új hellyel, ahol a következő napokat, jó esetben pedig heteket fogja tölteni szerelmével, Jollyval.

Fülöp-szigeteken piacozás

– írta a fotó mellé az énekesnő.

Till Attila sem hagyta cserben a kíváncsi rajongókat, nem sokkal a megérkezésük után videóban jelentkezett a közösségi oldalán. A műsorvezető épp egy kiscicát próbált megmenteni.

Gyönyörű helyek vannak ebben az országban, csak mi ebben a műsorban mindenhova megyünk.

– A pici cica mentés végül sikeres lett, megitattuk, vettem neki bébi kaját, bár még ahhoz is kicsi. A szállásunk személyzete befogadta. Itt rengeteg kutya és macska van, de nem házi állatok, hanem csak házak körül kóborlók – írta Tilla posztjában, aki szintén nagy állatbarát, és egy csoda szép fekete cica és egy hatalmas kutyus gazdája.