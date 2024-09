Világklasszissá válik Mága Zoltán: elképesztő meghívást kapott

Találkozás a Rolling Stones, Elton John, Ed Sheeran világsztárok menedzserével. Az angliai szigetországot és a világot átölelő új, nagyszabású és különleges koncertturné terveiről tartottam egyeztetést Aida Garifullina világhírű operaénekes és a legnagyobb angol művészek, köztük Sir Elton John, Ed Sheeran és a Rolling Stones managerének, Mark Krais úrnak a meghívására Londonban. A közös együttműködés lehetőséget teremtene arra, hogy jövő tavasztól Európa és az Egyesült Államok nagyvárosainak legjelentősebb és legnagyobb színház- és koncerttermeiben olyan egyedi produkcióval lepjük meg a közönséget, amely a klasszikus zene, az opera és az általam képviselt crossover-stílus ötvözésével szélesre tárja a közönség előtt a zene világának kapuit.

A turnét megelőzően olyan közös dalok és videoklipek készülnének Aida Garifullina világhírű operaénekessel, amelyek Magyarország és Budapest legszebb épületeit és tájait is megismertetné és az országimázst teremtő alkotások Európa és Anglia, valamint a tengerentúl nagyobb televízió társaságainak adásában és sajtóorgánumain megjelenve egyedi reklámlehetőséget biztosítana hazánknak, a magyar turizmusnak, és az egyetemes magyar kultúra népszerűsítésének. A zenei felvételek munkálatai már a jövő héten el is kezdődnek.

A tervek komolyságát jellemzi, hogy Európában és Angliában is kiemelkedő szakembernek számító Mark Krais ügyfélköréhez a legnagyobb rendezvénytársaságok, befektetők, reklámügynökségek, fesztiváltulajdonosok, lemez- és kiadócégek, elismert sportemberek, valamint jelentős művészek és dalírók, köztük Ed Sheeran, vagy Sir Elton John és a Rolling Stones is tartozik. Az ügyvéd - mananger munkáját továbbá Anglia egyik legnagyobb kreatív és marketing csapata is segíti.

Az Egyesült Királyságban élő producer azért hívott Londonba, mert egyrészt Aida Garifullina már színpadra lépett a jubileumi X. Budapesti Újévi Koncertünkön és elvarázsolta Magyarország és a fővárosunk szépsége, az újévi gálakoncertünk hangulata és a műsor összeállítása, másrészt látta a PBS számára készített két önálló show-műsoromat és ahogyan fogalmazott, az akkor megtapasztalt varázst szeretné most a szigetországban és az amerikai kontinensen is tovább vinni.