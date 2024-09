Vastag Tamás iszonyúan kiakadt arra, hogy kiteregették a magánéletét

Vastag Tamás 15 éve alkot, zenéket és szövegeket ír, mégsem hallunk felőle gyakran. A rejtőzködő életformának jó oka van, Tomi hiába előadóművész, zárkózott természetű ember, aki szakmája ellenére nem érzi jól magát, ha a figyelem középpontjába kerül. Egy fellépés számára az éneklésről szól, nem a tapsról, és pláne nem arról, hogy a rajongóit beengedje az intimszférájába. Az élete az elmúlt években ennek megfelelően csendben zajlott, a Sztárban Sztár All Stars kapcsán azonban ismét reflektorfénybe került, amiből most iszonyatos botrány kerekedett.

Vastag Tomi elképesztő alakítást nyújtott a Sztárban Sztár első fordulójában (Fotó: Bors)

Félek, dühöngök!

Vastag Tamás szombaton reggel egy érzelmektől fűtött, dühös, szomorú posztot tett közzé a Facebookon a hivatalos oldalán. Ebből tudhatta meg a nagyérdemű, hogy mi is áll annak a hírnek a hátterében, ami a héten jelent meg: Tomi szakított a gyermekei édesanyjával és egy kolléganőjébe lett szerelme, akivel a mai napig együtt él. Mint kiderült, egy újságíró tulajdonképpen megzsarolta azzal, hogy ha nem beszél, akkor is megjelenik a cikk, és akarata ellenére is ki lesz teregetve a szennyese. Az is olyan ócska stílusban, ami nem csak Tamásra nézve sértő, a gyermekei édesanyjának méltóságát is sárba tiporja, illetve olyan sebeket szakít fel, melyek talán már épp kezdtek begyógyulni...

A zenész bejegyzését csakis egyben, változtatás nélkül közölhetjük:

„Nem is tudom, hogy kezdjek hozzá ehhez a poszthoz..... ma olyan dolog történt velem, ami 14 év alatt, amióta ebben a szakmában vagyok, egyszer sem. Nyilván tudjátok, hogy sosem hakniztam körbe a sajtót, közösségi médiát a családommal, hiszen nem közszereplők (ezt szeretik összetéveszteni, de közszereplő az, aki állami tisztséget vállalt és a fizetését közpénzből kapja) és nem is közéleti szereplők (olyan szereplők, akik a közbeszédet alakítják). Mindig törekedtem arra, hogy megvédjem a családomat azoktól a méltatlan támadásoktól, amit nem ők követtek el és nem választották, hogy részt akarnak venni ebben a förtelmes mocsárban. Nem mutogattam a gyermekeim Édesanyját és nem adtuk el pénzért vagy bármilyen nem anyagi juttatásért a családi képeinket, pedig higgyétek el, hogy napi szinten fordult elő hogy megkerestek..... a sajtó munkatársai, miután ezt megtudták rólam azt gondolom kiemelten kedvesek voltak velem, hiszen tudták, hogy élem az életem és nem ártok én senkinek. Ma a blikk viszont olyan 5-6 éves PLETYKÁKKAL gázolt bele a családomba, amihez semmi közük. Nem tartozom senkinek semmilyen magyarázattal.... Nincs semmilyen joguk azokat az embereket bántani, akiket szeretek és annyi a bűnük, hogy szeretnek engem. A gyermekeinket az Édesanyjukkal tudatosan úgy neveljük, hogy érezzék ez egy egység! Egy család! Ennek vetett véget ma a blikk. Igyekeztem jó ember lenni. Létezésemmel a legkevesebbet ártani a világnak. Nem éltem nagy lábon. Egy 5 éves történetet pedzegetnek PLETYKA szinten a családi állapotommal, amit a magam tempójában, a magunk módján, a mindennapokban próbálunk megharcolni. Bele próbálnak kényszeríteni, hogy megszólaljak és eladják az újságokat.... nem hiszem, hogy eret vágnak, ha azt mondom, hogy többet nem nyilatkozom nekik.... Az óvónénik, a tanárok... mindig azt látták, hogy együtt megyünk a gyerekekért.... sokat hibáztam... gyerek voltam, de a mai újság 5 évet tömörít egyetlen pillanatba... életem legnehezebb és olyan szinten megviselő részét, amiből nem tudtam, hogy valaha felállok. Ilyen fájdalmat csak az ismer, aki már vesztette el mindenét. Petőfi szavai csengenek a fülemben: "légy tölgyfa, mit a fergeteg ki képes dönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti". Olvastam ma a kommenteket.... a "fergeteg" egy gyorsanítélő bíróság, ahol előbb van meg az ítélet, mint a tárgyalás...”