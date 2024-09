Lakkbőr csizma és ujjnyi hosszú körmök: Tóth Gabi külseje minden, csak nem hétköznapi

Tóth Gabi a Sztárban Sztár All Stars évadának ötödik részében az Eurovízió-nyertes Loreen-t kapta feladatul. Kétségtelen: alaposan megdolgoztatta a fellépés, annyit mozgott közben. Alig kapott levegőt a dal után. Stohl András sajnos az energikus produkció ellenére úgy érezte: ő végig Tóth Gabit hallotta, nem Loreen-t. Liptai Claudia kissé cinikusan megjegyezte: sokszor Gabi kezére csapna, amikor posztolgat az Instagramon, reagál a kommentekre, a vádakra, ahelyett, hogy csakis az éneklésre koncentrálna, emellett picit oda is szúrt viccesen: "Nagyon hasonlít ez a nő (Loreen - a szerk) ahhoz a javasasszonyhoz, amit te alakítasz most az életben..."

Tóth Gabi Loreen-ként

Hajós András a (mint ahogy ő fogalmazott) "valljunk Gabinak színt" kapcsán elmondta: énekesnek lenni mesterség, amiről Tóth Gabi nagyon sokat tud. Ennek ellenére a produkciót végül nyolc pontra értékelte, csak úgy, mint a zsűri többsége: összesen 33 pontot kapott.