Egyre izgatottabb Tornóczky Anita: Készül a babaszoba

Tornóczky Anita és párja, Miklós június közepén osztották meg az örömhírt, hamarosan szülői örömök elé néznek. Az egykori műsorvezető hosszú utat tett meg idáig, és abból sem csinált titkot, hogy lombikprogram segítségével valósul meg az álma, hogy anya lesz. Míg a kismama pocakja napról napra növekszik, nemrég egy közös nyaraláson vettek részt, ami már az utolsó kettesben eltöltött pihenésük, hiszen november végén, december elején már hárman, családként folytatják az életüket.

Tornóczky Anita kisfiának gőzerővel készül a babaszobája Fotó: Szabolcs László

Tornóczky Anita a babaszoba minden részletét megálmodta

Anita gyermeke már most nagy baba, érkezését éppen ezért nem lehet biztosan megmondani. Nagyon izgalmas időszak következik számukra, ugyanis az utolsó időszakban a babaszobára koncentrálnak, hogy minden a helyén legyen, mire megérkezik első gyermekük. Anita a Borsnak mesélt a készülődésről.

Amint felszabadul a szoba, elkezdjük a munkálatokat, de nem aggódunk, mert 1-1,5 hónap alatt biztosan elkészülünk.

– Megálmodtuk teljes egészében, csak az elképzeléseinket kell megcsinálni – kezdte lapunknak. – Már megrendeltük a tapétát, a padlószőnyeg, a kiságyat beszereztük, kezd körvonalazódni, mi az, ami esetleg még hiányzik – fűzte hozzá.

"A legfontosabb, hogy a gyerek jól van"

Egy kismamát alapból megvisel a terhesség, a kánikula, ami az elmúlt heteket jellemezte, különösen nem tesz jót, így Anitának sem.

– Nem lenne okom panaszra, azt leszámítva, hogy nagyon vizesedek, amitől a lábam rettenetesen fáj.

Az a legfontosabb, hogy a gyerek jól van, egészséges, függetlenül attól, hogy nekem vannak problémáim.

– Ezzel nem lehet mit csinálni, a hosszan tartó forróság is ebben szerepet játszik, úgyhogy nagyon reménykedem abban, amint a hőmérséklet kicsit visszahűl, ez is valamelyest rendeződik. A nőgyógyászom ezzel vigasztal, én pedig bízom benne, hogy így lesz. Ha ez megoldódik, akkor nem lesz semmi probléma. Az éjszakák nem könnyűek, mert rengetegszer kell kimennem a mosdóba. Mivel hason alvó vagyok, tartottam attól, nagy pocakkal fogyan fogom megoldani a fekvést, de sokkal könnyebb, mint amire számítottam – hangsúlyozta a kismama, majd hozzátette, gyakran fáradt, de erre is megtalálta a megoldást. – Kicsit többet kell pihennem, és délutánonként be kell iktatnom egy kis alvást, ami mindig sokat segít – mondta.