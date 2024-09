Életre szóló élményt szerzett a Tankcsapda a tragikus sorsú családnak

Az Újratervezés ötödik hetén újabb tragikus sorsú családot ismerhettek meg a nézők, Hajdúékat. Az édesapa egyedül neveli két lányát és a fiát, amióta a koronavírus miatt elvesztette feleségét, a gyerekek édesanyját. A család nagyon szűkösen él és bár volt egy telkük, nem volt lehetőségük felépíteni rá egy házat, ahova beköltözhetnének. Ám az Újratervezés a segítségükre sietett, és vettek egy felújítandó házat egy másik telken, amit átalakítanak számukra. És persze, ahogy eddig is, amíg a csapat dolgozik, Stohl András élményprogramokkal lepi meg őket, nem is akármilyenekkel. A műsorvezető még a Campus fesztiválra is eljuttatta a családot, ahol részt vehettek a Tankcsapda legelső akusztikus koncertjén.

Életre szóló élménnyel lepte meg az Újratervezés családját a Tankcsapda Fotó: TV2

Sőt, Buci még a zenekar tagjaival is megszervezett egy találkozót a családnak.

Amikor megtudtam, hogy mi a mai program, azonnal a gyerekekre gondoltam, hogy mekkora élmény lesz számukra, de természetesen nekem is

– mesélte boldogan az édesapa.

Persze a legizgatottabb Natasa, a legidősebb lány volt, akinek a Tankcsapda az egyik kedvenc zenekara, így számára ez a program maga volt a valóra vált álom.

Megláttam, hogy ott ülnek a backstage-ben és el se akartam hinni, hogy ez tényleg megtörténik

– mondta széles mosollyal.

Natasának nagy álma vált valóra azzal, hogy találkozhatott a zenekar tagjaival Fotó: TV2

A Tankcsapda tagjait is meghatotta a család története

A zenekar tagjai megrendülve hallgatták, amikor Stohl András elmesélte Hajdúék történetét és bár sok rajongóval és sokféle életúttal találkoztak már, de ez a beszélgetés rájuk is nagy hatással volt.

Nagyon jó visszaigazolás nekünk is az, ha zenekarként valami pluszt tudunk adni az életetekhez és az újrakezdéshez. Ha mi egy ilyen mérföldkő tudunk lenni egy családnak, az a mi életünkben is egy nagyon fontos momentum és köszönjük nektek ezt az élményt

– vallotta be Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa.

Ha kíváncsiak vagytok, hogy érezte magát a család és milyen extra meglepetéssel készült még nekik a zenekar, nézzétek az Újratervezés csütörtöki adását 21:30-tól a TV2 Klubon!