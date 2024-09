Szabó Ádám: „Siklósi Örs egykori vokalistája segített nekem”

Szabó Ádám elképesztő tehetsége és szorgalma hétről hétre megmutatkozik a Sztárban Sztár 2024-es évadában, ezúttal pedig az egyik legnehezebb feladatot kapta: Siklósi Örsként kellett előadni az AWS egyik dalát.

Sztárban Sztár All Stars 2024: Szabó Ádám óriásit énekelt a hatodik adásban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Szabó Ádám boldog, hogy előadhatta a Sztárban Sztárban

Ádám elképesztő erővel uralta a színpadot, bár mint mondja, óriási segítséget is kapott.

„Nagyon nehéz, de megtisztelő feladat volt, hogy én adhattam elő ezt a dalt. Örssel 2018-ban egy dalverseny kapcsán ismerkedtünk meg, ahol a zenekarommal mi is bekerültünk a döntőbe és ők is. Biztattuk egymást: ők azt mondták, hogy mi fogunk továbbjutni, mi pedig rájuk tippeltünk. A számításaink nekünk jöttek be, mert hála Istennek végül ők jutottak tovább.

Nagyon hiányzik a személye, mert ő tényleg egy olyan dalszerző és olyan energikus szereplő volt, akinek a dalai fontos üzeneteket közvetítettek. Bárki, aki szereti a rockos dalokat, az át tudja érezni és szívesen hallgatja az ő számait, ahogy én is nagyon sok AWS dalt hallgatok és ismerek. Boldog vagyok, hogy előadhattam ezt a produkciót, de nagyon szomorú, hogy ilyen módon kellett ezt előadni, mert hatalmas veszteség, hogy ő ilyen fiatalon meghalt.

Szabó Ádám Siklósi Örs egykori vokalistájának segítségével készült fel a produkcióra (Fotó: Bánkúti Sándor)

Szabó Ádám elárulta, hogy a lelki részén túl technikailag sem volt egyszerű felkészülni erre a produkcióra.

„Ez a stílus nagyon tetszik nekem, olyannyira, hogy magamnak is el tudnék képzelni ilyesmi típusú dalokat. Kicsit enyhébb formában ugyan, de ezt a metálos hörgést el tudtam valamennyire sajátítani, amihez kellett Örs akkori vokalistája, Diószegi Kiki is. Hozzá fordultam, és ő segített nekem abban, hogy ne menjen el a hangom a produkció után.