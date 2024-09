Húzós időszakon van túl, Madeirára szökött a TV2 sztárja

Szőke Zsuzsi nem véletlenül választotta a portugál szigeteket, mint mondja, többször is járt már ott, de akkor nem volt lehetősége megnézni. Az elmúlt hónapokban viszont több Madeirával kapcsolatos videót és hirdetést is látott a közösségi oldalakon és úgy döntött, most jött el az ideje, hogy pótolja a látogatást.

Szőke Zsuzsi a Madeira-szigeteken pihente ki a fáradalmakat (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

„Olyan volt mint egy képeslap”

A táncosnő saját bevallása szerint legalább kétszer járhatott helyszínen korábban, de nem sejtette, hogy ennyire lenyűgöző lesz.

„Ritka hogy ennyire kipihenten megyek neki az őszi szezonnak, fantasztikus pár napot töltöttem el itt. Korábban évekig világkörüli óceánjáró luxushajókon táncoltam, rengeteg helyen kikötöttünk, Madeira is ilyen hely volt. Innen jött az ihlet, hogy muszáj elmennem oda. Több ismerősömtől is hallottam, hogy gyönyörű hely, sőt még esküvői párosom – akiket tanítottam – azt mondták, hogy életük nyaralása volt, mikor ott jártak.

Az az igazság, hogy pont olyan volt, mint a videókon. Sok helyet csak szépen befotóznak és valahogy nagyon jó tartalmakat készítenek róla, de aztán amikor odamegy az ember, hatalmas csalódás. Madeira viszont tényleg olyan, mint egy képeslap, ezért is osztottam meg róla videókat, mert szerettem volna másoknak is megmutatni, milyen varázslatos. Öt napra mentünk, de kevés volt, szerettem volna maradni még.

Szőke Zsuzsi táncos fellépései után pár napra a távoli portugál szigetre szökött (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsinak volt mit kipihenni

Az utazás előtt Zsuzsi épp a Párizsi éjszaka című produkcióval lépett fel a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ami óriási sikert aratott.

– Tavaly már volt egy hasonló előadásunk, a Tango with the Stars, akkor is a Dancing with the Stars csapatával léptünk fel, de abban latinos táncok voltak. Ez most sokkal bonyolultabb volt, mert nagyon sok számot kellett megtanulnunk és nem is feltétlenül a mi stílusunkban, tehát nem egy latin produkció volt. Itt most Offenbach zenéjére táncoltunk, ami kicsit balettos, kicsit társastáncos, picit nehezebb is volt memorizálni a koreográfiát.

Az utolsó napokban a helyszínen már éjszakába nyúlóan próbáltunk: reggel 10-re mentünk és éjjel 1-kor jöttünk el, az nagyon húzós volt. Ez egy nagyobb szabású produkció volt és ennyi ember programját nem volt egyszerű összeegyeztetni. Szerencsére nagyon jól sikerült, telt házas előadás volt és minden pillanatáért megérte.

Hab a tortán, hogy a próbákon folyamatosan tikkasztó hőség volt, a műsor napján pedig lehűlt az idő és lógott az eső lába. Az előadás után még a ráadás számot is láthatta a közönség, aztán leszakadt az ég, úgyhogy elképesztő szerencsénk is volt, minden ki volt centizve. Jó érzés volt a kemény munka után elutazni, hogy legyen egy kis pihenő még szeptember előtt. Nem bántam meg, mert most teljes erőbedobással készülök az őszi munkáimra."