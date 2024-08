Szőke Zsuzsi brutális ajándékot kapott egy rejtélyes idegentől

Szokás szerint mentem tanítani a táncterembe és ott várt engem ez a hatalmas, száz szálas rózsacsokor a nevemre címezve. Nyilván örültem neki, mert gyönyörű, de egy kicsit furcsa is volt. Két évvel ezelőtt a huszonhetedik születésnapomra is kaptam hasonlót, akkor 27 szálból állt a csokor, már az is nagyon nagynak tűnt, de ez akkora, hogy alig bírtam el. Semmilyen infóm nincs, hogy kitől kaphattam, vagy milyen célból.