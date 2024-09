Szinetár Dóra: A kisfiam kijátssza magából az érzéseit

Csodálatos légkör

A Zuglói Benedek Elek EGYMI sajtóeseményén bemutatták a 9x3 méteres mesefalat, amelyen az intézmény névadója, Benedek Elek legendás mesehősei láthatók, és melynek elkészítését a PPG Trilak segítette a New Paint for a New Start CSR kampánya során.