Itt a nagy bejelentés: Szabó Erika izgalmas projektbe kezd

Szabó Erika a napokban alaposan meglepte követőit: kiderült ugyanis, hogy öccsével hónapok óta új projektre készülnek, így az eddig is szoros testvéri köteléket most még inkább elmélyítik egy közös főzőcsatorna indításával.

Szabó Erika családjában mindig nagy hagyománya volt a közös főzésnek (Forrás: Szabó Erika)

Szabó Erika és testévre rajonganak a gasztronómiáért

Erikáék közös tapasztalás útján jutottak arra, hogy komolyabban is foglalkozniuk kell a projekttel, hiszen mindketten nagyon szeretnek főzni, noha Joci jobban főz, Erika pedig rutinosabb szereplő a kamerák előtt, ketten együtt viszont remekül kiegészítik egymást a műsorban.

– Öcsémmel egyszer sütögettünk és pont arról beszélgettünk, hogy mennyire jók a régi receptek.

Mivel mindketten odavagyunk a gasztronómiáért, felfedeztük, hogy van egy elfeledett magyar konyha, ami nagyon különleges ételekből áll, ezeket elkezdtük kipróbálni és megfőzni, majd egyszer csak jött egy ötlet, hogy el kellene indítanunk egy YouTube csatornát

– kezdi Erika.

A Szabó családban egyébként mindig is nagy hagyománya volt a főzésnek, Erika elárulta, hogy minden hétvégén együtt főztek. – Édesapám kamionsofőr volt, így mindig vasárnap volt otthon, ilyenkor együtt főzött a család. A főzésről mindig az otthon jut eszembe, túl azon, hogy kikapcsol. Ha egyedül főzök, általában akkor is felhívok valakit, amíg apukám élt, addig őt, most pedig a tesómat, vagy a nagymamámat keresem meg azzal, hogy ki, hogyan készítene el egy-egy adott ételt.

Szerintem nagyon jó dolog továbbvinni a hagyományokat, hiszen a kisfiamnak is úgy készítem már el az ételeket, hogy van benne egy kicsi saját és egy kevés valamelyik családtagom receptjéből.

Erika és öccse, Joci szoros testvéri viszonyban vannak (Forrás: Szabó Erika)

Százötven éves magyar tradíciók kerülnek elő

Erikáék kifejezetten olyan tematikában gondolkodnak, amik a rég elfeledett, 100-150 éves magyar recepteket elevenítik fel.

– Negyven év szocializmus alatt nagyon megváltoztatta azt, hogy mit nevezünk magyar konyhának. Régen legalább nyolcvanféle leves volt és vagy ötvenféle mártás, ezekből ma már sokkal kevesebbet ismerünk. A most előszedett receptkönyvben a pirospaprika szinte nem is szerepel, de például a citrom vagy a tejföl annál inkább. Marhából is rengeteg finom ételt lehet készíteni, nem csak marhapörköltet és hamburgert.