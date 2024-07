Szabó Erika: Nolen már kúszik-mászik és üldögél

Idén élete első nyarát éli meg Szabó Erika kisfia, a nyolc hónapos Nolen. A baba élvezi a jó időt, a medencézésért pedig egyenesen odavan.

Szabó Erika kisfia nagyon szeret medencézni - Fotó: archív / hot! magazin

– Szerencsésnek érzem magam, hiszen Nolen még mindig a nyugodt babák közé tartozik. Egyelőre rövidebb belföldi utakra mentünk vele, például a Balatonhoz és a nagyszülőkhöz. Úgy gondoljuk, egy ilyen kisbabával nem feltétlenül szükséges hosszabb út. Nolenhez igazítjuk az életünket – kezdte Erika a hot! magazinnak. – Élvezzük a nyarat és a jó időt, most sokkal szabadabban mozgunk vele, viszont a kánikulában csak limitált időt töltünk a szabadban. A vizet imádja, nagyon szeret pancsolni a medencében. Próbálunk megadni neki mindenféle élményt.

Élvezik a nyarat - Fotó: Instagram / szaboerikaofficial / hot! magazin

Szabó Erika kisfia szépen veszi az akadályokat

A színésznő már néhány hónapos korában baby spába vitte a kisfiát, aki nagyon élvezte ezt. Ezek az alkalmak ráadásul a mozgását is szépen fejlesztették.

– Kicsit kötött baba volt, de persze ez nem volt vészes. Sokat tornáztunk, mostanra pedig már teljesen rugalmas. Ahogy jött a jó idő, a baby spát felváltotta az itthoni medencézés – magyarázta az édesanya. – Szépen veszi az akadályokat, már kúszik-mászik, és üldögél is. Mivel ő az első gyerekünk, minden mérföldkő hatalmas élmény!

Nolent nagyon érdekli a világ, most pedig, hogy mászik, elkezdte felfedezni a környezetét. A legjobban a csillogó ketyerék vonzzák a figyelmét.

– A babákra jellemzően az összes olyan tárgy felé elindul, amikhez nem szabad nyúlnia, ilyenek például a kábelek. A kedvence viszont a porszívó! Figyelni kell rá, de nekem most teljes mértékben ez a dolgom. Ha pedig valamilyen háztartási munkát végzek, berakom a babakarámjába, ahol szerencsére jól elvan.

A család kutyusa, Leni egyelőre tart Erika fiától - Fotó: Instagram / szaboerikaofficial / hot! magazin

"Nemrég volt két-három nehéz hetünk"

A családban fontos szerepet tölt be Szabó Erika kutyája, Leni is, aki igazi védelmezőként bánik Nolennel. Viszont az eb egyelőre még tart a kisfiútól.

– A kutyánk kicsit fél a gyerekünktől. Az első hónapokban ügyesen megtanulta, hogy nem szabad piszkálnia vagy nyalogatnia Nolent, ezért most is, ha közeledik felé, gyorsan odébb megy. A kisfiam már szívesen játszana vele, teljesen odavan érte, érdeklődik iránta. Viszont mivel még nagyon pici, még nem tudja úgy simogatni, ahogyan azt egy kutya szeretné, ezért még nem jött el az életükbe a nagy „kutya-baba szerelem”. Azt viszont látjuk, hogy Leni nagyon figyel Nolenre, és vigyáz is rá – mesélte az édesanya.

Nemrég volt két-három nehéz hetünk, ugyanis Leninek nagyon hullott a szőre, a vedlő kutya és a kúszó kisbaba pedig nem egyszerű párosítás!

– Folyton porszívóztam; talán ez lehet annak az oka, hogy Nolennek az a kedvenc tárgya – gondolkodott el Erika, majd elárulta, hogy kire hasonlít a kisfia. – Akár egyetlen napon belül is azt látjuk, hogy változik az arca. Egy igazi mix baba: az én ismerőseim azt mondják, hogy rám hasonlít, amíg a férjem kollégái szerint tiszta apja. Jelenleg én is úgy látom, hogy inkább a papájára hasonlít.