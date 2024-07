Máris megcsalások pletykái árnyékolják Palvin Barbi házasságát

Dylan korábban is botrányba keveredett

2017-ben óriási balhé robbant ki a színész körül, ugyanis akkori kedvese azt állította, hogy három év után megcsalta őt. Dayna Frazer aztán pár perc után törtölte is a posztot, de jól tudjuk, hogy ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad. Nem sokkal később aztán a színész is bejelentkezett, aki röviden és tömören bonyolult ügynek nevezte a szituációt.