Palvin Barbara férjét megcsaláson kapták

A turai Botaniq kastély parkjában tartották Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse új filmjének, a The Duel magyarországi díszbemutatóját szombat este. Az esemény a filmhez és a sztárokhoz illő hollywoodi hangulatban rendezték, így nem is csoda, hogy a vörös szőnyeg is csak úgy hemzsegett a hírességektől. A film alkotóinak jelentős része tiszteletét tette a Pest megyei településen.

Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse Fotók: Szabolcs László

A helyszínválasztás nem meglepő, hiszen a mozi jó része is egy 18. századi birtokon játszódik. A történet szerint Woody (Callan McAuliffe) rajtakapja legjobb barátját, a Dylan Sprouse által alakított Colint, hogy az viszonyt folytat a barátnőjével. A fiatal férfi úgy érzi, a hétköznapi elégtétel számára nem elég, ezért egy klasszikus, úriemberekhez méltó párbajra hívja riválisát.

A hűtlenség nem idegen Palvin Barbara férjétől

A sors fintora, hogy nyár elején röppentek fel a pletykák, miszerint Dylan a Cannes-i Filmfesztivál egyik buliján intim közelségbe került egy influenszerrel – alig egy évvel az Magyarországon tartott esküvő után. Mint emlékezetes, a színészt a lagzi alkalmával igazán befogadta Palvin Barbi családja, a modell apja még pálinkázott is újdonsült vejével.

Palvin Barbi és Dylan forró csókja Fotók: Szabolcs László

Ráadásul a férfi került már hasonló helyzetbe: 2017-ben megvádolta akkori barátnője, hogy megcsalta. Akkor a színész egy nyilatkozatot tett közzé a közösségi médiában, amit az imdb.com szemlézett:

Ennyit, és csak ennyit mondok: aki ragaszkodik egy morzsányi információn alapuló feltételezéshez, az nem veszi figyelembe a probléma összetett természetét. Az igazságnak mindig két oldala van, és mindkét oldalnak vannak bizonyos motivációi, amelyek – bármennyire is homályosnak tűnnek – magánjellegűek.

Annak a kapcsolatnak ez a botrány véget is vetett, és hivatalosan most sem kommentálta egyik fél sem az esetet. Ám Barbi júniusban csókolózó fotót posztolt férjével Instagram oldalán a The Duel sajtóturnéjának indianapolisi állomásáról, mintegy jelezve, hogy szent a béke, és cáfolva a pletykát, hogy esetleg egy év után válik a férfitól.

Palvin Barbi dögös volt a vörös szőnyegen Fotók: Szabolcs László

Sztárok a vörös szőnyegen

A modell és férje a turai kastélyban is kéz a kézben jelentek meg, és a rájuk jellemző játékossággal, nagyokat nevetve állták a vakuk villogását. A sztárpáron kívül jelen volt a film író-rendező párosa, Justin Matthews és Luke Spencer Roberts, valamint a ragyogó szépségű venezuelai színésznő, María Gabriela de Faría, aki a filmben a beszédes nevű Aphrodite nevű karaktert alakítja.