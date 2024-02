"Kemény az együttélés, de megéri" – felfedjük Palvin Barbi házasságának 14 titkát

Hollywood legédesebb sztárpárjának kapcsolata a semmiből jött, és felrázta mindkettejük életét. Palvin Barbara több évig élt egyedül, és egy darabig Dylan Sprouse sem találta a szerelmet. A találkozásukkor egyvalami mindenképpen közös volt bennük: hosszú ideje vágytak arra, hogy megtalálják a tökéletes társat, akivel egy életet leélhetnek.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse tavaly nyáron házasodtak össze (Fotó: Taylor Hill / Getty Images)

Palvin Barbara boldogabb, mint valaha

Nem indult zökkenőmentesen a kapcsolatuk, csak másfél év után jelentették be, hogy egy párt alkotnak. A szövetségük azóta megbonthatatlan, még úgy is, hogy a munkájuk folyamatos utazást kíván. Dylan színészként forgat, Barbi pedig modellkedik, így kevés az az idő, amit a Los Angeles-i otthonukban tudnak tölteni – ám a szerelmük lángja egy pillanatra sem aludt ki. Olyannyira, hogy tavaly nyáron összekötötték az életüket Ceglédbercelen, Barbi szüleinek birtokán – erről a Bors tudósított a világon először. Százharminc magyar és tizenhárom amerikai vendég vett részt a nagy napon, de a nyelvi akadályok sem jelenthettek problémát, hiszen abban a pár órában mindenki beszélte a szeretet és a boldogság nyelvét, ami alapvetően is körbelengi a fiatal házaspár hétköznapjait. Ők ketten immáron férj és feleség, és bátran állíthatjuk, hogy nagyobb köztük a szerelem, mint valaha. A kapcsolatuk titka a gyermeki őszinteség és játékosság, amiről folyamatosan tanúbizonyságot tesznek különböző interjúkban. Az érzelmeket nehezen lehet szavakba önteni, a hot! magazin viszont felkutatta és 14 pontba szedte azokat a titkokat, amiknek a segítségével a legjobban le lehet írni a kettejük közti köteléket.

A hot! magazin a páros legikonikusabb mondatait gyűjtötte egy csokorba (Fotó: Profimedia)

A világ minden pontján megfordultak már, modellként, színészként is a legjobb útitársuk a gépmadár, így kevés az idejük arra, hogy együtt legyenek, és minőségi programokat szervezzenek. Ráadásul bőven ki vannak téve a kísértésnek, hiszen egyikük egy gyönyörű nő, másikuk egy jóképű férfi, ráadásul ismertek is, így sok rajongó szeretné szétválasztani őket. Barbi erről pontosan megfogalmazta a véleményét.

„ Minimális féltékenység van a kettőnk kapcsolatában, de szerintem ez normális. A munkánk miatt mindketten sokat utazunk, így nehezen összeegyeztethetők a közös programok. Mindketten rengeteg energiát fektettünk abba, ahol most vagyunk.” (US Weekly, 2021. május) A szerelmesek napját sem szokványosan élik meg. Mások ilyenkor fényűző vacsorával ünnepelnek, esetleg egy maradandó élménnyel ajándékozzák meg a párjukat, ám ők inkább az egyszerű élvezetek hívei. A legelső közös Valentin-napjuk is rendhagyó volt, amiről egy korábbi partin számoltak be.

„A sok munka mellett jólesnek az olyan napok, amikor lehetőségünk van lustálkodni. Az első közös Valentin-napunkon felvettük a kedvenc pizsamánkat, kerestünk egy receptet, ami mindkettőnknek tetszett, megfőztük, és egész nap a kanapén feküdtünk. ” (LifeMinute.tv, 2019. február) Arra a kérdésre, hogy mikor érezte, hogy ez komoly kapcsolat lesz, egyértelmű választ adott a szupermodell.

„Az első pillanattól biztos voltam abban, hogy egymásnak vagyunk teremtve. Három hónapnyi beszélgetés után elrepültem Kínába, hogy lássam. Lett volna ott munkám, de visszamondták. Azt kérdeztem Dylantől: »Őrültség, hogy még így is el akarok utazni Kínába, csak hogy lássalak?« Mire ő annyit válaszolt, hogy »Kérlek, gyere!« Innentől voltam biztos kettőnkben.” (People, 2019. május) Dylan, ha teheti, elkíséri Barbit a munkáira, így amikor a modell egy számára ismeretlen közegbe megy dolgozni, a férje sokszor segít neki abban, hogy jó viszonyt alakítson ki az ottani stábbal.

„ Nagyon szeretek veled dolgozni , mert magyar lányként egy idegen országban biztonságot adsz nekem a kommunikációban és abban, hogy kifejezzem magam és az érzéseimet.” (Vogue, 2020. december) A magyar szépség a mai napig feltűnik a legnagyobb kifutókon, viszont nagy áldozatot kell hoznia ahhoz, hogy tökéletes alakja legyen az adott esemény napjára.

„Amikor még kifutón álltam, azt meg­elő­zően egy hosszú és kemény diétát vittem végig. Dylan olyannyira támogatott, hogy velem együtt csinálta. Annyira imádjuk a hasunkat, hogy utána egy héten keresztül folyamatosan ettünk, legyen az hamburger, tészta vagy pizza.” (Victoria’s Secret, 2018. november) Az év sztáresküvőjével kapcsolatban hatalmas volt a titoktartás, hiszen viszonylag szűk körben tartották a szertartást, a nagy nap részleteiről pedig csak később beszélt a modell.

„ Büszke vagyok az esküvőnkre, mert nem volt külön esküvőszervezőnk. A nővérem és én végeztünk minden feladatot. A végére úgy éreztem, sokkal többet adott nekem, mint amire vágytam.” (People, 2023. július) Nehezen ment az összeköltözés a szupermodell számára, hiszen egy új környezetben – először Brooklynban, majd Los Angelesben – találták meg azt a szépséget, ami miatt ott szeretnék leélni az életüket.

„Képessé váltam arra, hogy egy olyan emberrel éljek együtt, aki nem a nővérem vagy valamelyik családtagom. Kemény együtt élni veled, (Dylan – a szerk.) de tudod, összességében megéri. Őszintén mondom!” (Vogue, 2020. december) Állatok között élik az életüket, kettő is van nekik, ám ennek éppen az az oka, hogy nem egyezett teljesen az elképzelésük arról, hogy milyet szeretnének. Erről egy sminkelés közben vallott a szupermodell, mialatt készült a Givenchy divatshow-ra.

„Van egy Maine Coon cicánk, nagyon édes. Van egy kiskutyánk is, egy hosszú szőrű francia buldog. Úgy hívják, hogy Piglet Palvin (Palvin Malacka). Ő macskát akart, én meg kutyát, úgyhogy a kutya az én gyerekem, a cica az övé. ” (Vogue Italia, 2023. október) Kevesen tudják, hogy a színész is otthonosan mozog a konyhában, a finomságokat pedig igyekszik a feleségével is megosztani.

„Amikor nehezebb napjaim vannak, és stresszelek, Dylan narancsos csirkét készít nekem. Mindig közösen vásárolunk be, de van, hogy nem engedek neki, és én főzök, ő pedig mosogat. Kiegészítjük egymást a hétköznapokban.” (US Weekly, 2021. május) Az első csókjuk sem volt átlagos, a története pedig egészen izgalmas, ugyanis hajnali háromkor, Kínában, egy étteremben került rá sor, amire Dylan emlékezett vissza.

„ Egyetlen harapással megetted (Barbi – a szerk.) a burritóm egyharmadát, majd arra kértél, hogy csókoljalak meg. Miután majdnem megetted a vacsorámat. Annyira magyarosan történt, egyszerűen imádtam!” (Vogue, 2020. de­cem­ber) Már a megismerkedésük sem volt átlagos, Barbi karakánsága azonnal megfogta a későbbi férjét.

„A Harper’s Bazaar partijára voltunk hivatalosak – akkor még külön-külön –, amikor bevágott elém a sorba. Szinte beugrott elém, hogy megelőzzön. A többi pedig már történelem, ennek már hat éve.” (Access Hollywood, 2024. február) Már fél év is eltelt az esküvőjük óta, és mostanra kikristályosodott, hogy mi az igazán jó a házasságukban.

„Nagyszerűek a reggelek, nyugodt érzés a feleségem mellett ébredni. Egyébként klassz kimondani, hogy a feleségem, ráadásul Borat hangján szoktam mondani. Ez is mókás. Amikor felébredek, és látom, ahogy a gyönyörű feleségem alszik, aztán ránézek a házunkban a kutyámra meg azokra a dolgokra, amiket szeretek, megnyugtató számomra. Arra késztet, hogy még keményebben dolgozzak.” (E-News, 2024. február) Összeköti őket az egyik hobbijuk, a számítógépes játékokkal való időtöltés is, ugyanis mindketten hatalmas bulinak tartják, ha lehuppanhatnak a konzol elé, és órákon át versenyezhetnek egymással.

„Dylan vezetett be a videójátékok világába: sosem játszottam, aztán négy éve vett egy konzolt, és azóta függője vagyok .” (The Buzz, 2023. március) Barbi sokáig nem gondolta volna, hogy megtalálja az igazit – erről a kapcsolatuk elején mesélt egy videóriportban.

„Számomra nem normális, hogy barátom van. Szingli voltam hat évig. Hat évig… De megértem rá, mert úgy érzem, megtaláltam a számomra tökéletes férfit, akivel le szeretném élni az életemet.” (Vogue Australia, 2018. november)